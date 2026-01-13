SAM penkioms gydymo įstaigoms perduoda medicininės įrangos už 1,5 mln. eurų

Tam bendru sutarimu pritarė praėjusią savaitę posėdžiavęs Ministrų kabinetas.
Pagal SAM parengtą nutarimą, Santaros klinikoms Vilniuje atitenka daugiafunkcis mikroplokštelių skaitytuvas, neuronavigacijos ir neuromonitoravimo sistemos.
Šis turtas įsigytas įgyvendinant Santaros klinikų medicinos technikos investicinį projektą, kuriuo siekiama gerinti šioje įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Tuo metu Kauno klinikoms atitenka dvi universalios stacionarios rentgeno diagnostinės sistemos, nupirktos įgyvendinant SAM 2024–2026 metų strateginį veiklos planą ir rentgeno diagnostikos paslaugų gerinimo programą 2018–2025 metais.
Minėto turto vertė pernai spalio duomenimis siekė daugiau nei 1,2 mln. eurų.
Respublikinei Klaipėdos universiteto ligoninei SAM perduoda 92, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 74 ir Respublikinei Panevėžio ligoninei – 50 infuzinių tūrinių siurblių su priedais.
Šį apie 326 tūkst. eurų vertės turtą valdo SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras, jis įsigytas vykdant ministro pavedimą nupirkti asmeninių apsaugos priemonių, medicinos įrangos ir vaistinių preparatų COVID-19 ligai valdyti.
Visa įvardyta medicininė įranga minėtoms sveikatos priežiūros įstaigoms perduodama 20 metų laikotarpiui.
Pagal Konkurencijos tarybos rekomendacijas Vyriausybė taip pat nustatė, kad perduodamo turto naudojimas pagalbinei ekonominei veiklai vykdyti negali viršyti 20 proc. įrangos metinio pajėgumo.
Kaip pažymėjo Vyriausybės kanceliarija, nutarimas suderintas su Konkurencijos taryba, Teisės grupė esminių pastabų jam neturėjo.
