Birštonas – daugiau nei kurortas

„Birštonas nuolat atsinaujina, išlaikydamas savo tradicijas ir vertybes. Čia poilsis tampa vidinės pilnatvės šaltiniu, o laisvalaikis, kultūra ir sportas – atgaiva ir įkvėpimu. Šiandien Birštonas yra ne tik kurortas, bet ir šiuolaikinio, harmoningai gyvenančio žmogaus pasirinkimas. Tai pasiekti padeda kryptingas darbas, investicijos į kurorto infrastruktūrą ir kokybiškų paslaugų plėtrą, kuriomis siekiama kurti dar patrauklesnę aplinką vietos bendruomenei ir svečiams“, – sakė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Kviečia atrasti naujas kurorto vietas
Birštonas toliau stiprina savo, kaip modernaus ir dinamiško kurorto, pozicijas ir plečia galimybes sveikatinimui ir poilsiui. Pavasarį po rekonstrukcijos duris atvėrė kavinė „Vasara Birštone“, atgimusi naujojo Europos bauhauzo stiliumi.
Vasaros pradžioje kurorte atidarytas naujas konceptualus viešbutis „Lajos“, pasiūlęs išskirtinį darbo ir poilsio derinį su bendradarbystės ir poilsio erdvėmis, kurias pagyvina Vytauto parko žaluma ir kerintys Nemuno vaizdai.
Praėjusiais metais duris atvėręs viešbutis „Harmony Birštonas“ šiais metais atidarė modernią daugiafunkcę konferencijų salę ir jaukią romėniško stiliaus SPA zoną. Šioje natūraliais travertino akmenimis ir marmuru dekoruotoje erdvėje svečiai kviečiami pasimėgauti masažais, prabangiu poilsiu vandens zonoje ar pirtyse. Viešbučio projektas, išsiskiriantis modernia architektūra ir išskirtine estetika, tarptautiniame Baltijos šalių nekilnojamojo turto investicijų forume buvo pripažintas geriausiu viešbučio projektu.
Tarp naujų apgyvendinimo vietų – apartamentai „Pievos“, kur kiekviena interjero detalė kurta su ypatingu šeimininkų dėmesiu ir meile. Šie nauji objektai atspindi ne tik kurorto augimą, bet ir jo gebėjimą atliepti šiuolaikinių svečių lūkesčius – kokybiško poilsio, estetikos ir įkvepiančių patirčių siekį.
Darbostogos – kai biuras persikelia į kurortą
Pandemijos laikotarpiu išaugusi nuotolinio darbo kultūra atvėrė naujų nuotolinio darbo galimybių, o šiandien vis daugiau žmonių renkasi darbą derinti su poilsiu. Birštonas tapo vienu iš pirmųjų Lietuvos kurortų, pradėjusių kryptingai plėtoti darbostogų turizmą.
Kurorto ir sporto infrastruktūra darniai papildo viena kitą – nuo modernių treniruočių bazių iki komfortiško apgyvendinimo, maitinimo ir sveikatinimo paslaugų.
Kurorte kuriama moderni darbostogų infrastruktūra – nuo spartaus interneto, nuotoliniam darbui pritaikytų vietų iki bendradarbystės erdvių su vaizdu į Nemuną ir konferencijų salių. Vienu metu Birštone gali apsistoti iki 3 500 svečių, o daugiau nei 20 konferencijų erdvių pritaikytos tiek mažoms komandų sesijoms, tiek tarptautiniams renginiams.
Rytinė kava žvelgiant į Nemuno kilpas, darbas terasoje su vaizdu į parką, per pietų pertrauką – SPA procedūra, o vakare – koncertas, pasivaikščiojimas Nemuno pakrante ar pasivažinėjimas dviračiais Žvėrinčiaus miške – taip šiandien atrodo darbostogų diena Birštone.
Sporto infrastruktūra – profesionalams ir mėgėjams
Dėl išvystytos sporto infrastruktūros Birštonas vis dažniau traukia ne tik sporto mėgėjus, bet ir profesionalus. Kurorte įrengtos lauko teniso aikštelės, lengvosios atletikos ir futbolo stadionas, daugiafunkcė paplūdimio, krepšinio ir petankės aikštelės, dviračių ir riedučių rampos, o Nemunas tapo natūralia erdve vandens sporto šakų mėgėjams.
Sportininkus kviečia ir modernus daugiafunkcis Birštono sporto centras, kuriame sudarytos sąlygos plėtoti sportinę ir fizinio aktyvumo veiklą, organizuoti sporto renginius, šventes, konferencijas ar kitus renginius. Centras pritaikytas krepšinio, lengvosios atletikos, salės futbolo, tinklinio ir kitų sporto šakų varžyboms. Čia taip pat įrengtos persirengimo patalpos, treniruoklių, aerobikos, dvikovinių sporto šakų, stalo teniso salės, 60 m bėgimo takas, konferencijų erdvės, VIP salė – viskas, ko reikia šiuolaikiniams renginiams. Kurorto ir sporto infrastruktūra darniai papildo viena kitą – nuo modernių treniruočių bazių iki komfortiško apgyvendinimo, maitinimo ir sveikatinimo paslaugų, todėl Birštonas tampa idealia vieta ne tik individualioms treniruotėms ar sporto stovykloms, bet ir prestižinėms varžyboms, turnyrams ir tarptautiniams sporto renginiams.
Puikią Birštono sporto infrastruktūros kokybę įvertino ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, pasirengimą 2025 m. Europos vyrų krepšinio čempionatui tęsusi būtent Birštone. Už išvystytą infrastruktūrą, pritaikytą fiziniam aktyvumui ir sportui, spalio mėnesį kurortui buvo įteiktas aukščiausias savivaldos įvertinimas šalyje – „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas.
Kultūriniai atradimai kurorte
Birštono žiemos kalendoriuje – renginių gausa. Lapkričio 29 d. po penkiolikos metų pertraukos į sceną sugrįžta legendinis miuziklas „Velnio nuotaka“, o gruodžio 3 d. laukia nauja, intriguojanti, aštraus humoro teatro komedija „Uošvis“. Gruodžio 6 d. mieste suspindės kurorto Kalėdų eglė, o į muzikinę kelionę „Aplink pasaulį per 100 min.“ klausytojus kvies Dainotas Varnas ir gyvo garso grupė.
Gruodžio 12 d. Birštono kultūros centre skambės „Hiperbolės“ įkūrėjo Viktoro Prapro koncertas „Aš dar dainuosiu“, gruodžio 13 d. – „Legendinės Kalėdos“ su Orestu ir Džilda Vaigauskais. Gruodžio 20 d. visus kartu šokti ir dainuoti kvies Saulius Prūsaitis su koncertine programa „Einam šokt“.
Šventinį laikotarpį užbaigs koncertų ir spektaklių maratonas: gruodžio 26 d. „Café de Paris“ skambės prancūziškos melodijos, kurias atliks Chrisas Ruebensas, Nerijus Bakula, Janas Maksimovičius. Gruodžio 27 d. laukia spektaklis „Senjorai“ (rež. Rolandas Kazlas), gruodžio 28 d. kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“ pristatys tango programą, gruodžio 30 d. vyks monospektaklis „Viskas užimta“, o gruodžio 31 d. skambės Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ koncertas „Metų odisėja 2025“.
Žiemos koncertai ir spektakliai užpildo Birštoną šviesa ir geromis emocijomis, leidžiančiomis pajusti tikrąją šventinę dvasią. Įvairių žanrų renginiai dar kartą patvirtina, kad kurortas gyvas visus metus – čia niekada nestinga kultūros, jaukumo ir harmonijos, kuria alsuoja visas miestas.
