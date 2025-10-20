Vieni geriausių metų: ne visi verslininkai skundžiasi prasta vasara

Kaunietės Leonora ir Kristina atvyko pailsėti į Birštoną – vienai tai pirmas kartas po 30 metų, kitai – jau trečias šiemet.
„Druskininkai – dvi su puse valandos, o čia arčiau. Birštonas gražus miestelis, man patinka Birštone“, – pasakojo kaunietė Kristina.
„Procedūros, kurias pasirenku – ir purvas“, – pridūrė kaunietė Leonora.
Atrodo, kad vėsi vasara – kaip tik į naudą tokiems kurortams kaip Birštonas. Viešbučių ir sanatorijų užimtumas siekė apie 80 proc. Pastebima, kad lietuviai renkasi ne tik šiltus kraštus, bet ir poilsį su gydomosiomis ar SPA procedūromis.
„Vasaros sezonas išsitęsė į rudens mėnesius, mūsų užimtumas vidutiniškai per pastaruosius šešis mėnesius buvo 84 proc.“, – nurodė „Versmės“ direktoriaus pavaduotojas komercijai Elvinas Šteinkortas.
„Labai tobula vasara. Oru nelepino, bet dauguma svečių, kurie vasaras leisdavo sodybose ir pajūryje, šiemet rinkosi mus. Šių metų vasaros užimtumas buvo didesnis dešimt procentų nei pernai – siekė 90 proc.“, – kalbėjo „Vytautas Mineral SPA“ apgyvendinimo vadovė Inga Kerbelytė-Medžiaušė.
„Vasara nebuvo geriausia orų prasme Lietuvoje, bet kurortai turėjo geresnį srautą nei įprastai – geresnį nei pernai“, – komentavo viešbučio „Esė“ vadovas Vytenis Zalaga.
Į Birštoną šiemet traukė ne tik lietuviai – sugrįžo ir turistai iš Izraelio.
„Grįžo Izraelis. Tampame vis populiaresni tarp skandinavų, vokiečių, europiečių, ir to paties Izraelio“, – sakė I. Kerbelytė-Medžiaušė.
„Kito turistų kiekis – turėjome iš Izraelio solidesnio amžiaus keliautojų, bet pagrindinis svečias išlieka lietuviška šeima“, – aiškino V. Zalaga.
Panašu, kad tokio darbingo sezono seniai nebuvo ir kultūros įstaigoms.
„Šiemet daugiau turistų nei pernai, daugiau edukacijų. Rugsėjo mėnesį pasiekėme tiek, kiek pernai per visus metus. Dar visko nesuskaičiavome, bet kiek matome – skaičiai didesni“, – pasakojo Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Žmonės plūdo visur – į sveikatinimosi procedūras, SPA centrus, restoranus. Gastronominis turizmas taip pat klestėjo. Kainos šiemet kilo saikingai: viešbučio kambarys savaitgaliui kainavo apie 200 eurų, sanatorijose – nuo 100 eurų.
„Nepaisant didėjančių atlyginimų ir išlaidų, procedūrų kainos padidėjo labai nežymiai, keliais eurais. Vis dar populiarios gydomosios procedūros, mineralinis vanduo ir masažai“, – teigė E. Šteinkortas.
„Darėme degustacines vakarienes, viską rezervuojame iš anksto. Palaikysime šią mintį, nes tai patinka svečiams, ypač tiems, kurie trumpam pabėga iš didmiesčių“, – dalijosi V. Zalaga.
Nors vasara baigėsi, kurortai toliau gyvena šurmuliu – Birštonas kviečia į švytinčių moliūgų festivalį.
„Nuo spalio 24 dienos iki Vėlinių Birštonas bus papuoštas moliūgais – palaikysim šventinę nuotaiką“, – kalbėjo Birštono vicemeras Edvardas Citvaras.
Visą savaitę Birštoną puoš švytintys moliūgai, o vėliau vyks konkursas – vaikai rinks įspūdingiausią moliūgą.
Naujausi komentarai