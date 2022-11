Ambicingi jaunuolių planai – uždirbti per 2 tūkst. eurų: ar tiek įmanoma?

Atlikta apklausa rodo, kad keturi iš dešimties jaunuolių per ateinančius penkerius metus norėtų uždirbti 2 tūkst. eurų. Apie lūkesčius, kokį atlyginimą per penkerius metus jie galėtų gauti, pokalbis su SEB banko ekonomistu Tadu Povilausku.

– Kiek 2 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimas atitinka realybę?

– Jaunimas visada būdavo ambicingas, akivaizdu, kad ambicingumas nedingsta ir stiprėja. Keturi iš dešimties apklaustųjų tikisi per penkerius metus pasiekti 2,5 tūkst. eurų, atskaičiavus mokesčius, algą. Palyginti su praeitų metų tokia pat apklausa, yra padidėjimas – tada tokios algos tikėjosi apie 28 proc. apklaustųjų. Matome, kad darbo rinka per pastaruosius dvylika mėnesių sustiprėjo. Vidutinis darbo užmokestis šalyje augo apie 12–13 proc. per metus. Jaunimas žiūri į ateitį ir susiprojektuoja. Ambicija gali virsti realybe, tačiau priklauso nuo atskiro žmogaus. Jei imsime faktinius „Sodros“ skaičius, kokia dalis jaunimo uždirba 2,5 tūkst., iki 24 metų – 1 proc., 24–34 metų – 7 proc. Duomenys šiandienos, todėl ambicingai žiūrima, kad algos augs. Dalis tai pasieks, kita dalis ne. Normalu būti ambicingam.

– Kas tai lemia? Ar yra didesnė sektorių plėtra?

– Esame gana tinkamame kelyje, kalbant apie Lietuvos ekonomiką. Per pastaruosius trejus–penkerius metus daugiausia dirbančiųjų skaičius augo IT ir komunikacijos sektoriuose. Ypač didžiuosiuose miestuose, kur buvo didelė plėtra. IT sektoriuje vidutinis darbo užmokestis per metus padidėjo 17 proc. Tai daugiau nei šalies vidurkis. IT sektorius visada pirmaudavo. Šiame sektoriuje dirba santykinai daugiau jaunų žmonių. Tai ir atsakymas, kodėl jaunimo ambicijos didėja. Konkurencija dėl jaunų žmonių vis dar didelė, juolab kad yra demografinė padėtis, kai jaunų žmonių į darbo rinką kasmet ateina vis mažiau.

– Kiek darbdaviai nusiteikę kelti atlyginimus?

– Visada darbdaviai atsargesni, jie vertina darbuotojų žinias ir jų pridėtinę vertę įmonei. Viskas priklauso nuo darbuotojų, jų kvalifikacijos ir kaip jie stengsis. Žiūrint trumpuoju laikotarpiu, yra atsargesnis požiūris ir siekis, noras, kad algos augtų kitąmet lėčiau. Tai susiję su objektyviomis priežastimis, nes požiūris į kitus metus atsargesnis. Visi mato prognozes. Kitais metais algų augimas kuklesnis, gali augti 8–9 proc. Tai nėra mažai. Aišku, darbuotojai nori, kad jiems būtų kompensuota infliacija, kuri per 20 proc., tačiau daugelio įmonių pelningumas neaugo, todėl vyrauja gan aštrus požiūrių išsiskyrimas.