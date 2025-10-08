 Apklausa atskleidė įtakingiausius verslo atstovus

Įvairių sričių ekspertai ir visuomenė įtakingiausiu tarp šalies verslininkų ir ekonomistų laiko nekilnojamojo turto bendrovės „Hanner“ savininką Arvydą Avulį, rodo trečiadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiama apklausa.

Arvydas Avulis (kairėje), Dainius Dundulis, Nerijus Mačiulis / P. Peleckio, R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

A. Avulis įtakingiausiu verslo atstovu išrinktas išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį.

Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi prekybos tinklo „Norfa“ savininkas Dainius Dundulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas ir „BOD Group“ savininkas Vidmantas Janulevičius bei nekilnojamo turto plėtros grupės „Eika“ įkūrėjas Robertas Dargis.

Įtakingiausių verslo atstovų dešimtuką užbaigia „Teltonika IoT Group“ įkūrėjas Arvydas Paukštys, „Northway“ grupės įkūrėjas Vladas Algirdas Bumelis, „Avia Solutions Group“ (ASG) savininkas Gediminas Žiemelis, vienas vienaragio „Nord Security“ įkūrėjų Tomas Okmanas ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas ekonomistas Marius Dubnikovas.

Visuomenės elitas apklausoje taip pat dažniau minėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentą Andrių Romanovskį ir advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ vadovaujantį partnerį Rolandą Valiūną.

Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14–rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.

Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.

