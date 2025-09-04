Aptikus salmonelės bakterijų, VMVT stabdo įmonės „Vievio paukščiai“ vištų kiaušinių tiekimą į rinką

Pasak ketvirtadienį tarnybos išplatinto pranešimo, šio gamintojo vištų kiaušinių, kurių tinkamumo vartoti terminas siekia iki rugsėjo 24-osios, tiekimas stabdomas kol vyksta tyrimas.
Bakterija aptikta pas gamintoją paukštidėse ir vištų kiaušiniuose, todėl VMVT atlieka išplėstinį tyrimą, siekdama identifikuoti užkrato paplitimą. Tarnybos inspektoriai šiuo metu tikrina visą žaliavų tiekimo grandinę, gamybos procesus, produktų atsekamumą.
Taip pat laikinai stabdoma bendrovės „Vievio paukščiai“ kiaušinių pakavimo veikla, gyvų paukščių judėjimas, įmonei nurodyta atlikti gamybos inventoriaus bei kiaušinių pakavimo įmonės patalpų dezinfekciją.
Įmonę „Vievio paukščiai“ valdanti didmeninės prekybos grūdinėmis kultūromis ir kiaušiniais bendrovė „Groward Group“ pranešė klientus informavusi dėl VMVT pastabų sulaukusių produktų išėmimo iš prekybos. Taip pat nurodė laikinai sustabdžiusi kiaušinių tiekimą į prekybą.
Bendrovė teigia šiuo metu įgyvendinanti salmonelės užkardymo prevencijos programą bei taikanti papildomas savikontrolės priemones.
„Į VMVT išvadas reaguojame itin atsakingai – nedelsiant imamės būtinų priemonių, kad situacija būtų suvaldyta, o mūsų produkcija atitiktų aukščiausius saugos standartus,“ – sako „Groward Group“ vykdantysis direktorius Algirdas Valančius.
Salmonelės bakterijos greitai žūva aukštesnėje nei 70 laipsnių Celsijaus temperatūroje.
„Vartotojai gali sumažinti riziką susirgti nuo galimai salmonelėmis užkrėstų maisto produktų laikydamiesi tinkamos rankų ir maisto tvarkymo higienos bei ruošiant maistą tinkamoje temperatūroje“, – nurodo VMVT.
