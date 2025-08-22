Ar Seimas vėl taisys mokesčių reformą?

Į derybas dėl koalicijos su Lietuvos socialdemokratų partija Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nusinešė 41 punktą. Vienas iš jiems svarbiausių – mokesčių reforma. „Valstiečiai“ norėtų ją peržiūrėti.
Tačiau Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas į tokį pageidavimą žiūri skeptiškai. Jo teigimu, priimta mokesčių reforma nėra tobula, jis ir pats daug kam nepritaria, tačiau svarstyti ją iš naujo nebėra kada.
Turėdami 5 mlrd. deficitą aukštai nepašoksime.
„Turėdami 5 mlrd. deficitą aukštai nepašoksime. Nerealu vėl imtis reformos. Norėčiau, kad realiai vaikščiotume žeme. Nepamirškime, kad turime įsipareigojimų ir Europos Komisijai. Jei ateis išvada, kad mes jų neįvykdėme, prarasime 400 mln.“, – sakė parlamentaras.
Jam pritaria Seimo narys, buvęs premjeras Algirdas Butkevičius, teigiantis, kad svarstant reformą iš naujo nebebūtų galima formuoti kitų metų šalies biudžeto.
„Mokesčiai yra viena iš institucijų, kuri duoda didelį poveikį politiniam stabilumui. Dabar Lietuvos tikslas turėtų būti tą stabilumą užtikrinti. Artėja biudžeto tvirtinimas, jau vertinamos pajamos iš naujų mokesčių. Jei kažką pakeisime, mes nebegalėsime suformuoti biudžeto, nes nežinosime, ar pajamos didės, ar mažės. Naujus metus sutiktume be artėjančių metų biudžeto projekto“, – komentavo A. Butkevičius, kuris dabartinei reformai visgi nepritaria.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
Paklaustas, kas reformoje jam labiausiai nepriimtina, įvardija NT mokesčio įstatymą, o A. Sysas priduria nepritariantis ne tik tokiam NT mokesčiui, koks jis priimtas, tačiau ir ūkininkams sudarytoms lengvatoms, nes jos pažeidžia visų visuomenės narių lygiateisiškumo principą.
Panašiai kalba ir Seimo narys „aušrietis“ Dainoras Bradauskas. Jis irgi pabrėžia asmeniškai nepritariantis kai kuriems reformos aspektams ir apgailestaujantis, kad jie buvo priimti, tačiau sako, kad ministras R. Šadžius, teigdamas, kad kaitalioti mokesčius būtų nesolidu, yra teisus.
„Vienas iš ekonomikos augimo garantų yra stabili mokestinė sistema. Mes padarėme labai didelį darbą, tai, kas nepavyko kitoms Vyriausybėms, ir, man atrodo, kad, įvertinus situaciją, pasiekėme patį geriausią variantą. Valdžios keičiasi ir jei su valdžios pasikeitimu keistume valstybės ekonominę strategiją, tai nieko gero nebūtų“, – R. Bradauskas teigė, kad privalo būti tęstinumas, ir ragino pirmiausia pažiūrėti, kaip veiks dabar priimti mokestiniai pakeitimai.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas A. Sysas pridūrė: „Žinant, koks šiais metais lėšų surinkimas ir koks poreikis yra, mokesčių mažinimas būtų savižudybė.“
