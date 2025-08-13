Atidaromas eismas paskutiniame „Via Balticos“ ruože

Nuo 85 iki 91 km transporto priemonės nuo šiol gali važiuoti kairiąja kelio puse, o nuo 91 iki 97,4 km – dešiniąja, pranešė valstybinių kelių valdytoja bendrovės „Via Lietuva“.
Visi darbai šiame ruože bus baigti iki šių metų pabaigos, juos atlieka kelių ir tiltų bei kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“.
Nuo 2024 metų pradžios jau nutiesta apie 90 proc. pagrindinio keturių eismo juostų kelio, įrengta 70 proc. jungiamųjų kelių ir tiek pat žiedinių sankryžų, atlikta daugiau nei du trečdaliai kitų sprendinių – nuo lietaus nuotekų tinklų iki techninių inžinerinių sistemų. Taip pat įrengta apie 85 proc. viadukų bei gyvūnų praėjimų.
Įgyvendinus projektą ruože bus pastatyti du viadukai, trys tuneliniai praėjimai gyvūnams, 10 žiedinių sankryžų, trys tuneliniai pravažiavimai, viena stovėjimo ir poilsio aikštelė bei vienas žaliasis tiltas gyvūnų migracijai.
Bendra modernizavimo nuo Marijampolės iki Lietuvos–Lenkijos sienos vertė siekia beveik 543 mln. eurų.
„Via Baltica“ yra transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 kilometrų, iš jų 269 kilometrai – Lietuvoje.
