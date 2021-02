Bankai: antrojo karantino metu prašymų atidėti paskolų mokėjimą sulaukiama mažiau

Per antrąjį karantiną bankai teikia sulaukią mažiau prašymų atidėti paskolų įmokų mokėjimą.

„Nuo antrojo karantino pradžios sulaukiame kur kas mažiau privačių klientų prašymų atidėti paskolų įmokų mokėjimą negu pirmo karantino metu. Nuo lapkričio, kai buvo paskelbtas antras karantinas, iki dabar esame sulaukę arti 400 prašymų atidėti būsto ir vartojimo paskolas, didesnę dalį sudaro prašymai dėl būsto paskolų. Paskolų įmokų atidėjimai taikomi pavienėms įmonės“, – Eltai nurodė SEB banko valdybos narė ir SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Jos teigimu, susidūrus su finansiniais sunkumais, paskolų mokėjimas privatiems ir verslo klientams atidedamas nepriklausomai nuo to, ar tuo metu galioja bendras bankų moratoriumas.

Pasak S. Gutauskaitės-Bubnelienės, nuo antro karantino pradžios SEB banko privatiems ir verslo klientams atidėtų paskolų suma siekia apie 21 mln. eurų.

„Luminor“ banko verslo bankininkystės vadovas Jonas Urbonas teigia, kad nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio bankas gavo 8 verslo klientų paraiškas atidėti paskolų mokėjimą dėl priežasčių, susijusių su COVID-19. Bendra šių klientų paskolų suma siekia apie 3 mln. eurų. Tuo tarpu pirmojo karantino metu buvo gauta apie 300 paraiškų dėl apytiksliai 350 mln. eurų verslo paskolų apimties.

„Tad kol kas antrasis moratoriumas nesukėlė praktiškai jokio aktyvumo, 2021 metais sulaukėme vos vieno prašymo. Kaip rodo indėlių portfelio augimas, didžioji verslo dalis finansiškai nėra stipriai nukentėjusi. O su tomis įmonėmis, kurias karantinas paveikė stipriai, stengiamės ieškoti individualių sprendimų“, – komentare Eltai sakė J. Urbonas.

„Luminor“ būsto kredito produkto vadovas Andrius Kvakšys sakė, kad kovo–rugsėjo mėnesiais patvirtinti 1555 prašymai fiziniams asmenims atidėti būsto paskolų mokėjimus.

„Bendra šių prašomų atidėti paskolų suma sudarė apie 70 mln. eurų. Tuo tarpu 2021 metų sausį gauti 53 prašymai dėl beveik 3 mln. eurų paskolų atidėjimo. Taigi antroji karantino banga ir tarp fizinių asmenų nesukėlė tokio aktyvumo kaip pirmoji“, – sakė A. Kvakšys.

Tuo metu „Swedbank“ teigia, kad per praėjusių metų gruodį buvo gautos 8 verslo klientų paraiškos dėl paskolų įmokų atidėjimų, per sausį – 1 paraiška, nuo vasario 2 iki 5 dienos – taip pat 1 paraiška.

Iš privačių klientų per gruodį buvo gauti 84 prašymai atidėti paskolų įmokas, per sausio mėnesį – gauti 71 prašymai, per vasarį kol kas gautas 21 prašymas.

Lietuvos bankų asociacija sausio 19 dieną paskelbė apie pratęsiamą paskolų moratoriumą iki šių metų kovo 31 dienos.

Dėl įmokų mokėjimo atidėjimo į savo finansinių paslaugų teikėją galima kreiptis nuo sausio 25 dienos. Bendras atidėjimo laikotarpis gyventojams pagal pradinį ir atnaujintą moratoriumą, priklausomai nuo įsipareigojimo rūšies, gali sudaryti iki 6–9 mėnesių, įmonėms – iki 6 mėnesių.