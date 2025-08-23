Biržos ar fiksuotas planas?

Kas trečias klientas
Žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Augustas Junevičius sako, kad šiuo metu fiksuotos kainos elektros tiekimo planus yra pasirinkę maždaug aštuoni iš dešimties bendrovės klientų, tačiau su kainomis „Nord Pool“ elektros biržoje susietų planų populiarumas pastaruoju metu auga.
Vasaros laikotarpiu jie tampa dar patrauklesni – kas trečias naujai prisijungęs klientas pasirenka būtent su birža susietą planą. Pasak A. Junevičiaus, tai rodo augantį vartotojų sąmoningumą, norą išnaudoti palankesnes rinkos sąlygas ir didesnį atvirumą eksperimentuoti su skirtingais elektros tiekimo sprendimais.
„Tradiciškai daugelis vartotojų renkasi fiksuotos kainos planus, ir tai buvo protingas sprendimas – stabilios sąskaitos visą sutarties laikotarpį, jokių staigmenų, aiškus šeimos biudžeto planavimas. Tačiau vis dažnesnės pastarojo meto naujienos apie biržoje susiformavusias ypač mažas ar net neigiamas elektros energijos kainas gyventojus skatina savo pasirinkimus persvarstyti“, – pastebi jis.
Pavyzdžiui, Lietuvos energetikos duomenimis, vidutinė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos zonoje birželį siekė 43,01 Eur/MWh, liepą – 46,28 Eur/MWh. Tokių mažų didmeninės kainos mėnesio vidurkių nefiksuota nei pernai, nei 2023 m., nei 2022 m. Šių metų birželį pirmą kartą istorijoje vieną parą vidutinė elektros kaina netgi buvo neigiama.
Gali būti, kad tam tikrą mėnesį biržos plano sąskaita bus didesnė, palyginti su fiksuotu planu, tačiau per metus bendros išlaidos bus mažesnės.
Pagrindinė tokių žemų biržos kainų priežastis – nuolat auganti elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių. „Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros tempą geriausiai parodo keli skaičiai. Dar 2023 m. Lietuvoje fiksuotos 39 valandos, kai vietinė generacija buvo didesnė nei vartojimo poreikis, o pernai tokių valandų jau buvo 436, šiemet, tikėtina, jų bus dar daugiau. Apskritai per pirmuosius septynis šių metų mėnesius šalyje pasigaminome beveik 82 proc. suvartotos elektros energijos. Daugiausia tai pigi ir žalioji energija, generuojama saulės ir vėjo elektrinėse“, – aiškina A. Junevičius.
Valdoma rizika
Eksperto vertinimu, atsinaujinančiosios energijos išteklių, ypač vėjo, plėtra sudaro prielaidas, kad reikšmingą elektros energijos kiekį galėsime pagaminti net ir žiemos mėnesiais. Vadinasi, biržos kainos, kurios anksčiau tamsiuoju metų laikotarpiu įprastai kildavo, ateityje gali išlikti stabilesnės. „Todėl nedidelė rizika išbandyti su birža susietus planus gyventojams gali tapti realia galimybe sutaupyti“, – sako A. Junevičius.
Jo teigimu, žvelgiant iš vartotojo perspektyvos, pasirinkus su birža susietą elektros kainą galima pastebimai sumažinti išlaidas, ypač turint galimybę pakoreguoti savo elektros vartojimo įpročius ir daugiau vartojimo perkelti į tas valandas, kai kainos biržoje yra mažiausios.
Vis dėlto A. Junevičius įspėja, kad kainos biržoje priklauso nuo rinkos dėsnių, o situacija rinkoje tam tikrais laikotarpiais gali būti skirtinga. Tačiau tai yra valdoma rizika, o tikrąją biržos plano naudą reikia vertinti ne pagal momentines kainas, o iš ilgesnio laikotarpio perspektyvos. Gali būti, kad tam tikrą mėnesį biržos plano sąskaita bus didesnė, palyginti su fiksuotu planu, tačiau per metus bendros išlaidos bus mažesnės, aiškina ekspertas.
Lanksti reakcija
A. Junevičius taip pat pažymi, kad energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių toliau augs tiek Lietuvoje, tiek regione, tad sąlygos žemoms kainoms išliks palankios. Tokių šuolių, kokie fiksuoti karo Ukrainoje pradžioje, pasikartoti neturėtų. Be to, klientai, nusprendę, kad kainų svyravimai biržoje viršija jų tolerancijos rizikai ribą, bet kada gali savo planą keisti ir kainą fiksuoti.
„Energetikos sektorius išgyvena transformaciją. Jau pernai pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasigaminome daugiau nei pusę šaliai reikalingos elektros energijos, o šiemet bus pasiektas naujas rekordas. Visa tai vartotojams atveria galimybių lanksčiai reaguoti į situaciją ir geriausiai išnaudoti liberalios elektros tiekimo rinkos pranašumus“, – sako jis.
„Anksčiau fiksuoti planai buvo saugiausia investicija, o šiandien, atsižvelgiant į sparčią atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir besikeičiančią rinkos dinamiką, su birža susietas planas gali tapti ekonomiškai protingu pasirinkimu“, – teigia A. Junevičius.
Naujausi komentarai