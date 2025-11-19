Buto nuoma: kokios kainos?

„Ober–House“ Senamiesčio biuro vadovas M. Čiudala sako, kad dviejų kambarių buto nuoma Vilniaus centre, Naujamiestyje ar Senamiestyje, gali kainuoti apie 800–1000 eurų.
„Jei butui priklauso požeminė automobilių aikštelės vieta, nuomos kaina gali būti didesnė ir kilti iki 1500 eurų. Dviejų miegamųjų buto nuomos kaina naujos statybos name gali siekti nuo 1500 iki 1800 eurų. Žinoma, kalbame apie išskirtinius, dizainerio puoštus butus. Dažnai tokius butus nuomojasi ne fiziniai asmenys, o institucijos, diplomatai“, – pasakojo M. Čiudala.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Skelbimuose randama ne kiekvieno kišenei skirtų butų. Už centrinėje miesto dalyje, netoli Naujamiesčio, naujos statybos name esantį trijų kambarių, 70 kvadratinių metų butą, kuris įrengtas panašiai kaip ir bet kuris kitas butas, prašoma 3 tūkst. eurų. M. Čiudala mano, kad beveik nerealu, kad kas nors norėtų tokį butą nuomotis, ypač, kai pasiūlymų yra daugiau nei vienas.
„Užėjus į populiariausią butų nuomos portalą galima rasti 700 laisvų butų. Nuomininkas turi iš ko pasirinkti, jis apžiūri kelis butus. Žinoma, nuoma gali būti ir spontaniška, konkrečiame bute gali kas nors patikti, tačiau, bet kuriuo atveju, daugelis nenori permokėti 1,5 karto“, – sakė nekilnojamojo turto specialistas.
M. Čiudala mano, kad greičiausiai toks nuomotojas greitai supras, kad siūlomo buto kaina yra per aukšta.
„Jis tiesiog nesulauks dėmesio ir turės koreguoti nuomos kainą“, – sakė nekilnojamojo turto specialistas.
Žiemos sezonas nuomojamų butų savininkams nepalankus. Už neišnuomotą butą jiems reikia mokėti mokesčius, o pajamų negauna.
„Prasidės gruodis, sausis, kai nuomos rinka šiek tiek labiau apsnūdusi, mažiau aktyvumo. Savininkai gaus sąskaitas, negaus norimų pajamų ir kels dilemą, ką daryti: ar mažinti nuomos kainą, ar laukti pavasario“, – pastebėjo M. Čiudala.
