Čipkutė: bankams – daugiau aiškumo dėl besikeisiančios PVM tvarkos

„Yra dabar tikrai aiškiau ir labai gerai, kad VMI į komentarą (išaiškinimą – BNS) sutiko įkelti pavyzdžius. Yra labai ilgas sąrašas paslaugų, 17–18 lapų. Bet tai (VMI aiškinimas – BNS) suteikia galimybę visai rinkai vienodai interpretuoti. Kartais gali būti sudėtinga įvertinti, tai padės ir manau, kad dabar rinka turės aiškumo“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) trečiadienį sakė E. Čipkutė.
Kaip rašė BNS, rinkoje nuolat atsirandant naujų finansinių paslaugų nuo 2026 metų atsisakoma neapmokestinamų paslaugų sąrašo.
Pasak finansų viceministro Dariaus Sadecko, finansinės paslaugos galės būti neapmokestinamos PVM, tuo metu mokestis galiotų techninėms ir administracinėms paslaugoms. Kam konkrečiai galios PVM, spręs patys finansinių paslaugų teikėjai.
„Esminis principas galiojo ir anksčiau. Vienintelis pokytis yra, kad anksčiau poįstatyminiame (teisės akte – BNS) buvo detalus sąrašas, įskaitant tik tą principą, kurį turėjome taikyti iki pakeitimo. Dabar likęs įstatyme tik vertinamasis principas, kad finansinės paslaugos neapmokestinamos“, – komitete teigė D. Sadeckas.
E. Čipkutės pateiktu pavyzdžiu, pagal naują traktavimą PVM nereikėtų mokėti už naujos banko kortelės siuntimą, kai baigė galioti sena, tačiau ją pametus už naują reikėtų mokėti.
„Atsirado paslaugų, kurios nebelaikomos finansinėmis ir tapo apmokestinamos PVM. Labai aktyviai bendradarbiavom su VMI teikėm savo pastabų, kodėl manėme, kad kai kurios paslaugos vis tik neturėtų būti apmokestinamos PVM“, – kalbėjo LBA vadovė.
Viceministro teigimu, PVM neapmokestinamų paslaugų sąrašas nuolat kis: „Tai yra gyvas, nuolat kintantis dalykas, atsiranda naujos paslaugos.“
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė savo ruožtu aiškino, kad dėl įvairių finansinių paslaugų apmokestinimo dar vyksta diskusijos.
„Yra atskirų paslaugų, dėl kurių diskusija dar gali vykti, pavyzdžiui, vakar (antradienį – BNS) gavome Bankų asociacijos prašymą peržiūrėti dar vieną paslaugą ir priskirti ją kaip neapmokestinamą. Be abejo, įvertinsime, galbūt turėsime dar atskiras diskusijas“, – BFK posėdyje teigė R. Virvilienė.
Iki šiol įstatymas numatė, kad neapmokestinamų finansinių paslaugų sąrašas nustatomas ministro įsakymu. Jis patvirtintas dar 2002 metais ir paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais.
Finansų ministerija yra teigusi, kad finansinių paslaugų apmokestinimo PVM tvarkos principai nesikeis.
Tuo metu komercinių bankų atstovai BNS yra sakę, kad dėl to gali brangti dalis paslaugų.
