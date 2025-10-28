Lietuvoje veikiantys bankai turės iš naujo įvertinti, kurioms paslaugoms taikyti PVM

Kaip BNS informavo Finansų ministerija, atsižvelgiant į tai, kad finansų sektoriuje nuolat atsiranda naujų finansinių paslaugų, nuo 2026 metų įsigalioja pakeitimai, kuriais atsisakoma neapmokestinamų finansinių paslaugų sąrašo.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė BNS teigė, kad bankai patys turi įvertinti, ar visos jų teikiamos paslaugos PVM neapmokestinamos ir ar yra tokių paslaugų, kurioms lengvata netaikoma.
„Kadangi finansų sektoriuje nuolat atsiranda naujų finansinių paslaugų ir baigtinio jų sąrašo neįmanoma sudaryti, nuspręsta jo atsisakyti“, – teigė R. Virvilienė.
Iki šiol įstatymas numatė, kad toks sąrašas nustatomas ministro įsakymu. Šis sąrašas buvo patvirtintas dar 2002 metais ir paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais.
Lietuvos bankų asociacija pažymi, kad PVM pakeitimai nepalies paskolų, garantijų ir su jomis susijusių finansinių paslaugų. PVM bus apmokestinama dalis su atsiskaitymais, valiutų ir vertybinių popierių sandoriais susijusių paslaugų.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad finansinių paslaugų apmokestinimo PVM tvarkos principai nesikeis.
