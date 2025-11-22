Darbo kodekse gali atsirasti jaunimui aktualios nuostatos

Tai numatantį Darbo kodekso papildymo projektą įregistravo Seimo Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ atstovaujantys parlamentarai Lukas Savickas, Domas Griškevičius ir Tomas Tomilinas.
Jei Seimas pritartų, studento praktikos darbo sutartis būtų terminuota, maksimalus jos terminas – 6 mėnesiai, o nustatyta darbo laiko trukmė negalės viršyti 40 valandų per savaitę.
Beje, per studijų laikotarpį studentas galėtų turėti ne daugiau nei 4 tokias sutartis.
Pagal siūlomas Darbo kodekso pataisas, už faktiškai dirbtą laiką studentui mokamas darbo užmokestis negalės būti mažesnis negu du trečdaliai minimaliosios mėnesinės algos (MMA) arba minimalaus valandinio atlygio ir ne didesnis negu MMA arba minimalusis valandinis atlygis.
„Taip siekiama išvengti situacijos, kai praktikantas gautų didesnį atlygį nei pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas. Taip pat siekiama palengvinti sąlygas darbdaviams įdarbinti patirties neturinčius studentus“, – dokumento aiškinamajame rašte sako projekto autoriai.
Pasak Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo L. Savicko, studentų integracija į darbo rinką yra strategiškai svarbi.
„Sudarius daugiau galimybių studentams įsidarbinti praktikos metu ir įgyti realios profesinės patirties, jie galės greičiau integruotis į darbo rinką“, – Eltai sakė L. Savickas.
Studento praktikos darbo sutartis leistų darbdaviams teisėtai atsiskaityti su studentu už darbą, nesiejant šių santykių su tipine terminuota darbo sutartimi.
„Tokiu būdu praktikos metu atliekamas darbas būtų aiškiai kvalifikuojamas kaip atlygintinas. (...) Šiandien studentų praktikos vis dažniau tampa apmokamos, tačiau nėra tai aiškiai reglamentuojančio įstatymo – tam pasitelkiamos terminuotos darbo sutartys ar kitos alternatyvos“, – pastebi projektą parengę parlamentarai.
Darbo kodeksą lydinčiais įstatymų pataisų projektais siūloma numatyti socialinio draudimo lengvatą, t. y. neskaičiuoti socialinio draudimo įmokų nuo studento pagal praktikos sutartį gauto darbo užmokesčio, išskyrus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Kaip teigia iniciatyvos autoriai, tokia lengvata sumažintų darbdavių finansinę naštą, todėl tikėtina, kad padidėtų jų motyvacija priimti studentus praktikai ir užtikrinti jiems apmokėjimą.
Sudarę praktikos darbo sutartį socialiai pažeidžiami studentai neprarastų valstybės paramos, nes vertinant jų teisę gauti piniginę socialinę paramą, iš praktikos gautos pajamos nebūtų įskaičiuotos.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų 2027 m. sausio 1 d.
Šiuo metu darbo teisės aktuose nenumatyta atskiros darbo sutarties rūšies, skirtos studentų praktikai. Beje, Iš dalies panašus modelis taikomas pagal profesinį mokymą besimokantiems asmenims – pameistrystė.
Studentų praktikos turinys yra nustatomas aukštųjų mokyklų studijų programose bei trišalėse praktikos sutartyse, sudaromose tarp studento, aukštosios mokyklos ir priimančiosios organizacijos. Tačiau šios sutartys nekuria darbo santykių ir nereglamentuoja apmokėjimo tvarkos.
„Todėl praktikos metu atliekamas darbas nelaikomas darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai papildomai sudaroma darbo sutartis“, – sako Darbo kodekso pataisas parengę Seimo demokratai.
Pagal galiojantį reguliavimą, jeigu studentas įdarbinamas pagal terminuotą darbo sutartį, jo pajamos apmokestinamos visomis socialinio draudimo įmokomis ir yra įskaitomos į pajamas, vertinant teisę gauti piniginę socialinę paramą.
