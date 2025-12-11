E. pinigų įstaigai „Zen.com“ – 1,8 mln. eurų bauda

Lietuvos bankas (LB) pranešė nustatęs, kad įstaigos vidaus kontrolės procedūros turėjo didelių trūkumų, o klientų santykių ir sandorių stebėsena buvo netinkama ir nepakankama, kad užtikrintų rizikų valdymą, aptiktų neįprastą ar įtartiną klientų veiklą.
Pavyzdžiui, „Zen.com“ netinkamai reglamentavo ir ne visais atvejais taikė sustiprintą stebėseną didelės rizikos klientams. Ji taip pat netinkamai saugojo klientų lėšas, neužtikrino, kad už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakinga vidaus kontrolė būtų nepriklausoma nuo verslo interesų.
Bauda įstaigai buvo apskaičiuota atsižvelgiant jos bendras metines pajamas.
„Zen.com“ taip pat įspėta už tai, kad LB teikė netikslią informaciją apie aktyvius klientus, jų sąskaitas ir apyvartas.
Teigiama, jog įstaiga parengė ir suderino su LB pažeidimų bei trūkumų šalinimo planą ir ėmėsi jį įgyvendinti.
2021 metais BNS rašė, jog „Zen.com“ už pažeidimus LB skyrė 60 tūkst. eurų baudą.
Registrų centro duomenimis, „Zen.com“ naudos gavėjas yra Nyderlanduose reziduojantis Lenkijos pilietis Dawidas Kamilas Rozekas.
