2026-01-27 16:45
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Atlyginimai Lietuvoje šiemet sparčiau augs tose srityse, kur didesnės įtakos turi minimalus atlyginimas (MMA), sako SEB banko ekonomistas. 

Ekspertas įvardijo, kokiuose sektoriuose labiausiai augs atlyginimai
Ekspertas įvardijo, kokiuose sektoriuose labiausiai augs atlyginimai / Freepik.com nuotr.

„Labiau algos augs ten, kur pats algų lygis yra mažesnis, kur minimalus darbo užmokestis yra svarbesnis – apgyvendinimas, administracinės paslaugos, statyba. Lėčiau augs ten, kur algos yra didesnės – IT sektorius, finansai, profesinės paslaugos“, – naujausių SEB makroekonominių prognozių pristatyme kalbėjo Tadas Povilauskas.

SEB antradienį kiek padidino vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozę ir mano, kad šiemet augimas sieks 7,7 proc. (lapkritį – 7,6 proc.), o kitąmet tikimasi 7 proc. augimo (tiek pat).

Tuo metu nedarbo prognozė nekeičiama – šiemet jis sieks 6,8 proc., o kitąmet – 6,7 procento.

