„Elektrum Lietuva“: elektros kainos lapkritį gali augti – paaiškino priežastis

„Kadangi šį mėnesį, tikėtina, bus daugiau tamsos ir vyraus šaltesni orai, natūraliai augs suvartojimas. Gamyba iš saulės mažės, tačiau vėjuoti orai įprastai leidžia vėjo elektrinėms dirbti efektyviau. Atsižvelgdami į šiuos veiksnius, prognozuojame, kad kainos stiebsis aukštyn, bet ryškaus kainų kilimo, greičiausiai, nebus“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologo Gyčio Valaikos teigimu, lapkritis šiemet bus kiek šiltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai.
„Numatoma, kad oro temperatūra bus aukštesnė nei daugiametis vidurkis, o kritulių kiekis mažesnis nei įprastai. Šis mėnuo dažnai pasižymi vėlyvo rudens audromis ir stipriais vėjais, todėl orai išliks permainingi“, – pranešime teigia G. Valaika.
Jis taip pat priduria, kad dėl trumpos dienos ir gausaus debesuotumo saulė lapkričio mėnesį šviečia tik apie 39 valandas per mėnesį.
Anot „Elektrum Lietuva“, šių metų spalio pradžioje, vieno brangiausio intervalo metu, elektros kaina siekė 1,42 euro už kilovatvalandę (kWh), o didmeninės elektros kainos vidurkis buvo 1,28 euro už kWh, tačiau tą pačią dieną buvo intervalų, kai kaina siekė 9,3 cento už kWh.
„Kainų kilimui įtakos turėjo Baltijos šalyse vykę kasmetiniai „NordBalt“ jungties su Švedija remonto darbai, taip pat išaugęs elektros vartojimas ir sumenkusi gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Kai vėjo ir saulės elektrinės negamina pakankamai energijos vartojimo pikų metu, rinkoje natūraliai susiformuoja aukštesnės kainos“, – teigia M. Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, 2024 m. paskutinį rudens mėnesį elektra buvo šiek tiek pigesnė nei spalį, tačiau dvejus ankstesnius metus situacija buvo priešinga – lapkritį elektros kainos gerokai viršijo spalio vidurkį.
