Eurokomisarė: džiugu, kad išėjimas į naujas rinkas Lietuvos verslui – galimybė, o ne grėsmė

„Labai džiaugiuosi, šiandien po susitikimo su Lietuvos rinkos dalyviais galėdama pamatyti, kad atvirumas čia yra matomas kaip galimybė, o ne grėsmė. Tai labai džiugina – atrasti rinkos dalyvių, kurie sugeba atremti didesnę konkurenciją, eiti į naujas rinkas, kuriose yra didelė konkurencija jų atstovaujamuose sektoriuose, ir vis tiek tai matyti kaip galimybę, o ne grėsmę“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė už finansines paslaugas bei taupymo ir investicijų sąjungą atsakinga eurokomisarė Maria Luís Albuquerque.
„Atvirumas yra labai sveikintinas ir tai yra dar vienas įrodymas, kad čia, Lietuvoje, žmonės supranta, kad, norint įgyvendinti dideles ambicijas ir projektus, jiems reikia didesnio masto finansavimo“, – tikino ji.
Pasak M. L. Albuquerque, šis atvirumas Lietuvos verslams padeda rasti trūkstamo finansavimo tradiciniams ekonomikos sektoriams, kuriems reikia didesnių investicijų į skaitmenizaciją ir tvarumą, taip pat ir kitoms sritims, kurios didina šalies produktyvumą.
„Tai taip pat visiems šalies gyventojams atveria daugiau (finansavimo – ELTA) galimybių, kurių jie nusipelnė, ir platesnėje, Europos Sąjungos rinkoje“, – aiškino EK narė.
EK narė Vilniuje penktadienį susitiko su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu.
Pasak ministro, susitikime aptarta, kaip vyksta europinės Taupymo ir investicijų sąjungos kūrimas, kalbėta apie iššūkius Lietuvos kapitalo rinkai, sudėtingą mažųjų ir vidutinių įmonių priėjimą prie kapitalo, taip pat – iššūkius dėl gynybos finansavimo prieinamumo.
„Aptarėme gana plačiame kontekste kapitalo rinkas, eurokomisarė turėjo daug pastebėjimų ir tai buvo labiau tokie pastebėjimai, ne priekaištai, išskiriant tam tikras charakteristikas ir kryptis mūsų rinkos, kuriomis galėtų jos vystymasis judėti“, – spaudos konferencijoje kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Pasak jo, siekiant didinti prieigą prie kapitalo taip pat bus ieškoma būdų vystyti nacionalinio plėtros banko ILTE veiklą.
Kaip skelbiama, Europos Komisija (EK) greitu metu planuoja teikti teisės aktų pasiūlymus, kurie prisidėtų stiprinant bendrijos kapitalo rinkų infrastruktūrą, gerinant mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prieigą prie kapitalo, prižiūrint profesinių pensijų fondų reguliavimą.
Taupymo bei investicijų sąjunga (SIU) siekiama spręsti per didelės nedidelių verslų priklausomybės nuo bankų finansavimo, rinkų fragmentaciją problemas.
Taip pat – sunkumus pritraukiant kapitalą ilgalaikiams strateginiams tikslams, inovacijoms, ribotą mažmeninių investuotojų dalyvavimą, daugeliui gyventojų santaupas laikant bankų sąskaitose, o ne investuojant.
