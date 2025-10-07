Finansų ministras: Seimo narių pasiūlymai gana racionalūs, jie biudžeto neišdarkys

„Aš nesakyčiau, kad išdarkys (biudžetą – BNS). Tai žmonės turi savo matymą, turi savo prioritetines sritis, tas, kas jiems yra svarbu. Iš tikrųjų visi pasiūlymai buvo ganėtinai racionalūs ir išties svarbūs“, – žurnalistams antradienį po valdančiųjų Seimo frakcijų susitikimo sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, valdančiųjų politikų pasiūlymai įvairūs – nuo kelių finansavimo didinimo iki „kažkokios konkrečios įstaigos problemų“.
„Tai nevadinčiau to išdarkymu, manau, kad reikia tą procesą kažkaip suvaldyti, susidėlioti prioritetus, bandyti išlaikyti fiskalinę drausmę ir manau, kad viskas bus gerai“, – teigė ministras.
Pasak K. Vaitiekūno, pagrindiniai kitų metų biudžeto prioritetai – gynyba, socialinės reikmės, fiskalinis tvarumas.
„Yra planuojama sutilpti į 3 proc. (deficitą – BNS), nes tai reikštų, kad biudžetas yra fiskališkai tvarus“, – kalbėjo ministras.
„Pabaigsime derybas šią savaitę ir manau, kad neužilgo jis (biudžetas – BNS) išlįs į paviršių visiems pamatyti, visiems pasidaryti mažiau patenkintiems“, – teigė jis.
K. Vaitiekūnas interviu BNS pirmadienį sakė, kad gynybos finansavimas yra didžiausias iššūkis rengiant 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Anot jo, gynybai kitąmet bus skirta ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto, arba apie 4,5 mlrd. eurų.
Finansų ministerija prognozuoja, kad mokesčių reforma Gynybos fondą kitąmet papildys maždaug 340 mln. eurų, o vėlesniais metais – po daugiau nei 500 mln. eurų.
Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė ketina svarstyti spalio 15-ąją, o Seimui jis bus pateiktas iki spalio 17 dienos.
Naujausi komentarai