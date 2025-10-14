Idėja lengvatomis pritraukti žmonių į regionus nesulaukė Seimo palaikymo

Parlamentas antradienį atmetė grupės Seimo narių parengtą naujo Savivaldybių ekologinių investicinių vietovių įstatymo projektą, kuris leistų savivaldybėms steigti specialias ekologinių investicijų vietoves (SEIV), kuriose gyventojams būtų taikomos mokesčių bei kitos lengvatos, o investicijas į infrastruktūrą kompensuotų valstybė.
Tokios vietovės turėtų būti nutolusios iki 10 km atstumu nuo ugdymo ir gydymo įstaigų.
Iniciatyvą Seimas grąžino tobulinti.
Jos autoriaus socialdemokrato Kęstučio Vilkausko teigimu, projektu norėta paskatinti žmones iš miestų keltis į regionus.
„Būtų galimybė jaunoms ir ne visai jaunoms šeimoms palikti miestą, kuriame daug užterštumo, ir persikelti į vietoves, kurios gal ir nelabai nutolusios nuo didmiesčių, bet jose galima gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje“, – pristatydamas siūlymą sakė K. Vilkauskas.
Siūlyta, jog savivaldybių taryboms nusprendus įsteigti tokias vietoves gyventojams būtų suteiktas žemės sklypas, jis nebūtų apmokestinamas, savivaldybės jose įrengtų infrastruktūrą, o išlaidas galėtų kompensuoti valstybė.
„Šiose vietose gyvenantiems asmenims ne tik būtų sudaromos puikios įsikūrimo ir gyvenimo sąlygos, tačiau ir atitinkamos lengvatos“, – kalbėjo K. Vilkauskas.
Vis tik liberalų parlamentarė Edita Rudelienė, „aušrietis“ Artūras Skardžius bei konservatorius Mindaugas Lingė pabrėžė, jog pataisos primena sovietinius laikus.
„Panašu, kad valdančiųjų pusė apsisprendė atkurti kolūkius, tačiau šiuo atveju – privilegijuotus kolūkius. (...) vieni mokesčių mokėtojai turėtų susimokėti kitų naudos gavėjų gerovės labui“, – Seime kalbėjo M. Lingė.
Jis pasiūlymą vadino „privilegijas, nomenklatūrą ir socialinį neteisingumą programuojančia iniciatyva“, „lengvatų katalogu“.
Palaikyti projektą raginęs socialdemokratas Mindaugas Katelynas savo ruožtu teigė, jog panašiomis paskatomis pritraukti žmonių į tuštėjančius regionus mėgino ir Vakarų Europos valstybės.
Pasiūlymo iniciatoriai teigė, jog mažėjant gyventojų skaičiui regionai nepakankamai investuoja į infrastruktūrą, todėl mažėja tokių vietovių patrauklumas.
