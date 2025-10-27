Janulevičius: tokie besikartojantys incidentai žaloja šalies reputaciją

Anot Vidmanto Janulevičiaus, skubiai reikia imtis ne tik techninių sprendimų, bet ir aiškios politinės valios užtikrinti sisteminį atsparumą.
„Jei nesugebame užtikrinti stabilumo net čia, kyla abejonių, ar galime būti patikimi vykdydami ilgalaikius investicinius projektus. Pastarųjų dienų įvykiai iliustruoja, kokia jautri ir pažeidžiama yra mūsų logistikos ir transporto sistema“, – pranešime teigė V. Janulevičius.
Pasak jo, verslui svarbu, kad kad būtų užtikrinta greita reakcija, centralizuotas informacijos valdymas, leidžiantis visuomenei ir įmonėms gauti patikimus duomenis realiu laiku bei reguliarūs krizių valdymo testai, leidžiantys iš anksto identifikuoti koordinacijos trūkumus.
V. Janulevičius teigia, kad pasikartojantys incidentai didina planavimo riziką ir mažina investuotojų pasitikėjimą.
Anot konfederacijos prezidento, per pastaruosius penkerius metus naujų tiesioginių užsienio investicijų projektų vertė Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 16 kartų, todėl kiekvienas incidentas, rodantis infrastruktūros pažeidžiamumą, ilgina laukimą, kol sumažės regioninė rizika.
„Kai oro erdvės uždarymai tampa reguliarūs, planavimo neapibrėžtumas daro didesnę žalą nei pats sutrikimas. Toks pasikartojantis nestabilumas formuoja ilgalaikę reputacinę riziką ir vienareikšmiškai mažina šalies patrauklumą investuotojų akyse“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, iš viso praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus. Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Naujausi komentarai