 Janulevičius: tokie besikartojantys incidentai žaloja šalies reputaciją

2025-10-27 11:18
BNS inf.

Kontrabandiniams balionams kelis kartus sutrikdžius Lietuvos oro uostų veiklą, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas teigia, kad tokie incidentai ne tik trikdo skrydžius, bet ir ilgainiui žaloja šalies reputaciją.

Vidmantas Janulevičius
Vidmantas Janulevičius / L. Balandžio, S. Lisausko / BNS nuotr.

Anot Vidmanto Janulevičiaus, skubiai reikia imtis ne tik techninių sprendimų, bet ir aiškios politinės valios užtikrinti sisteminį atsparumą.

„Jei nesugebame užtikrinti stabilumo net čia, kyla abejonių, ar galime būti patikimi vykdydami ilgalaikius investicinius projektus. Pastarųjų dienų įvykiai iliustruoja, kokia jautri ir pažeidžiama yra mūsų logistikos ir transporto sistema“, – pranešime teigė V. Janulevičius.

Pasak jo, verslui svarbu, kad kad būtų užtikrinta greita reakcija, centralizuotas informacijos valdymas, leidžiantis visuomenei ir įmonėms gauti patikimus duomenis realiu laiku bei reguliarūs krizių valdymo testai, leidžiantys iš anksto identifikuoti koordinacijos trūkumus.

V. Janulevičius teigia, kad pasikartojantys incidentai didina planavimo riziką ir mažina investuotojų pasitikėjimą.

Anot konfederacijos prezidento, per pastaruosius penkerius metus naujų tiesioginių užsienio investicijų projektų vertė Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 16 kartų, todėl kiekvienas incidentas, rodantis infrastruktūros pažeidžiamumą, ilgina laukimą, kol sumažės regioninė rizika.

„Kai oro erdvės uždarymai tampa reguliarūs, planavimo neapibrėžtumas daro didesnę žalą nei pats sutrikimas. Toks pasikartojantis nestabilumas formuoja ilgalaikę reputacinę riziką ir vienareikšmiškai mažina šalies patrauklumą investuotojų akyse“, – sakė jis.

Kaip rašė BNS, iš viso praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus. Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Šiame straipsnyje:
Vidmantas Janulevičius
oro uostai
stabdyti darbą
incidentai
reputacija
uostų uždarymas

