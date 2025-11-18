Lietuva – tarp investicijų skatinimo reitingo lyderių

Pirmąją šio reitingo eilutę užėmė Latvija, antrąją – Estija.
Aštuntus metus iš eilės „Reinvantage“ rengiamoje apžvalgoje šįkart įvertintos 32 šalys iš Vidurio, Rytų ir Pietų Europos, taip pat Rytų Viduržemio jūros regiono ir Vidurio Azijos.
Vertinimų metodika susideda iš penkių kategorijų balų, kurių kiekviena vertinama pagal poveikį. Tai – informacijos tikslumas (30 balų), parama ir bendruomenės stiprinimas (25 balai), internetinis matomumas ir naudojimo paprastumas (20 balų), inovacijos ir kūrybiškumas (15 balų), reagavimas į dabartinius pokyčius (10 balų).
Lietuva surinko 62,33 balo iš 100 galimų.
Naujausi komentarai