Lietuvos pieno perdirbėjai dėl MERCOSUR mato ir galimybių, ir rizikų

Vienos didžiausių pieno perdirbimo įmonių „Rokiškio suris“ vadovas Dalius Trumpa sako įžvelgiantis ir galimybių, ir pavojų.
„Pietų Amerika yra eksportuojanti šalis, kiek aš žinau, jie dabar daugiau eksportuodavo į Jungtines Amerikos Valstijas, o jeigu imti Lietuvos įmones, kelios įmonės, tame tarpe ir mes, eksportuojam į Pietų Ameriką ir ten tiksliai dėl tų MERCOSUR šalių negalėčiau pasakyt – ten ne visa Pietų Amerika įeina, bet manau, Lietuvos pieno pramonei yra daugiau pliusas negu minusas“, – BNS teigė D. Trumpa.
„Mes ir anksčiau po truputį eidavom į tas rinkas, bet jeigu ir bus pagal sutartį sumažinti muitai, tai, aišku, visuomet yra pliusas, mūsų prekės tampa konkurencingesnės“, – pridūrė jis.
D. Trumpa teigė, kad šiuo metu Pietų Amerika sudaro nedidelę dalį „Rokiškio sūrio“ eksporto, daugiausiai ten eksportuojami sūriai.
Tuo metu kitos eksportuojančios į šį žemyną Lietuvos pieno perdirbimo įmonės – „Vilvi Group“ vadovas Gintaras Bertašius sako dėl susitarimo įžvelgiantis daugiau rizikų, kad į Europos rinką gali plūsti pigūs Pietų Amerikos produktai.
„Mes esame Pietų Amerikoje – ir Čilėje, ir Brazilijoje. Tose rinkose (...) turime kiekius pakankamus, nemažus pagal mus, nenorėčiau įvardyti, bet kiekiai yra dideli. Tai čia iš galimybių pusės. Iš rizikos pusės aš visgi ją matau. Mes turim Argentiną kaip ypatingai pieno šalį, Urugvajų taip pat pieno šalį – pieno daug gaminama ir produktų daug gaminama. Dar nežinau visų žaidimo taisyklių iš tikrųjų, kalbama, kad tai bus dar apsaugota kažkiek laiko ir palaipsniui leidžiama į Europą. (...) Čia aš matau rizikų, kad gali ateiti pakankamai pigūs produktai į Europą“, – BNS sakė G. Bertašius.
Anot jo, papildoma konkurencija kelia rizikų perdirbėjams ir pieno gamintojams.
„Aišku, vartotojams turbūt galimybės bus didesnės, kuo didesnė konkurencija. Bet pačiam sektoriui, jeigu žiūrėti politiškai, globaliai, tai riziką aš matau, kad ji gali būti“, – teigė G. Bertašius.
Kaip rašė BNS, Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega sako, kad susitarimas atvers naujų galimybių Lietuvos verslui, ypač pieno, sektoriui eksportuoti prekes į Pietų Ameriką, o ūkininkų apsaugai nuo pigios jos produkcijos numatyti saugikliai.
Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus anksčiau teigė, kad dėl MERCOSUR susitarimo Europos žemės ūkiui artėja sunkios dienos. Anot jo, dėl susitarimo nukentės galvijininkystė, paukštininkystė, pienininkystė, cukraus pramonė, nes Pietų Amerikos šalys gamina daug pigios produkcijos.
Susitarimu tarp 27 valstybes vienijančios ES ir MERCOSUR bloko narių – Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus ir Paragvajaus – sukuriama viena didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų – panaikinami muitai daugiau nei 90 proc. dvišalės prekybos. Dokumentą dar turi patvirtinti ES parlamentas ir ratifikuoti kiekviena MERCOSUR šalis, tikimasi, kad jis įsigalios iki 2026 metų pabaigos.
