LRT profsąjunga: biudžeto įšaldymas gali trukdyti vykdyti misiją, įgyvendinti audito rekomendacijas

Anot jos, nerimą taip pat kelia, kokį poveikį tai turės LRT darbuotojų atlyginimams ir socialinėms garantijoms.
„Ilgalaikis nominalaus LRT biudžeto įšaldymas tokiam ilgam laikotarpiui, augant bendram kainų lygiui ir techniniams kaštams, reikštų realų ir ženklų biudžeto sumažėjimą. Tai neigiamai paveiktų LRT galimybes mokėti darbuotojams teisingus atlyginimus ir kurtų spaudimą taupyti jų sąskaita“, – teigiama trečiadienį išplatintame profsąjungos pranešime.
Valstybės kontrolės atliktas auditas išryškino tam tikras su pernelyg plačiu autorinių sutarčių naudojimu susijusias rizikas užtikrinant darbuotojų socialines garantijas, tačiau, anot profsąjungos, administracija sprendžia šį klausimą.
„Matome realias LRT administracijos pastangas šią problemą spręsti, tačiau bijome, kad biudžeto įšaldymas gali sustabdyti šioje srityje daromą pažangą“, – nurodoma pranešime.
BNS rašė, kad Valstybės kontrolės LRT nustatyti trūkumai, be kita to, susiję su socialinėmis garantijomis, kai dalis darbuotojų dirba pagal autorines sutartis.
2021–2024-aisiais nacionalinio transliuotojo administracija kasmet pasirašė nuo 1 tūkst. 27 iki 1 tūkst. 638 autorinių sutarčių, iš jų 11,8–17,3 proc. sudaroma su etatiniais darbuotojais.
Valstybės kontrolė nustatė, kad penkiuose iš 44 vertintų atvejų autorinėmis sutartimis pavesti darbai numatyti darbuotojų pareigybių aprašymuose, o ilgalaikės autorinės (30 iš 44 atvejų) arba paslaugų (24 iš 26 atvejų) sutartys pasirašomos su tais pačiais fiziniais asmenimis.
„Taip pat mums kelia rimtą susirūpinimą, kad finansinis spaudimas gali neigiamai paveikti LRT darbuotojų galimybes vykdyti šiuo metu itin svarbią visuomeninio transliuotojo misiją informuoti visuomenę įvairių, taip pat ir karinių, grėsmių akivaizdoje“, – teigiama profsąjungos pareiškime.
BNS pranešė, kad trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė „aušriečių“ ir „valstiečių“ siūlymui trejus metus įšaldyti nacionalinio transliuotojo biudžeto augimą šių metų lygyje, o nuo 2029-ųjų mažinti skiriamą procentą nuo mokesčių.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais būtų po 79,6 mln. eurų.
Pagal dabartinę transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėtų augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.
