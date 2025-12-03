Prezidentas pasirašė pataisas dėl LRT biudžeto įšaldymo

Tai BNS trečiadienį patvirtino Prezidentūra.
BNS rašė, kad Seimas praėjusią savaitę nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.
Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.
Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.
Įšaldytos LRT lėšos – kultūrai
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad kitų metų biudžeto projektą koregavusi Vyriausybė užtikrino, kad artimiausiais metais įšaldytos Lietuvos nacionalio radijo ir televizijos (LRT) biudžeto lėšos būtų skiriamos kultūros sektoriui.
„Jau užtikrinome mes iš Vyriausybės pusės, įdėjome į biudžetą, penktadienį svarstysime biudžetą ir jame atsispindės šios lėšos“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Penktadienį Ministrų kabinetas posėdyje spręs dėl pakoreguoto kitų metų biudžeto projekto, kurį kitą antradienį antrą kartą turėtų svarstyti Seimas.
„Nepamirškit, kad čia Vyriausybės siūlymas Seimui, o Seimas balsuoja. Labai tikiuosi, kad tą, ką mes penktadienį sudėsime ir pasiūlysime, Seimas priims ir nubalsuos“, – kalbėjo premjerė.
Jos teigimu, tai būtų „Lietuvai tikrai naudinga“.
Kaip rašė BNS, prezidentas trečiadienį pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis visuomeninio transliuotojo biudžetas įšaldomas trejiems metams.
Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Seimui nusprendus įšaldyti LRT finansavimą, nacionalinio transliuotojo biudžeto didinimui anksčiau numatyti pinigai turėtų būti skirti kultūrai.
Su šiais įstatymo pakeitimais nesutiko Seimo opozicija, praėjusią savaitę raginusi G. Nausėdą jų nepasirašyti. Kreipimąsi inicijavo Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), jį taip pat pasirašė Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai.
Savo ruožtu LRT tikino, kad biudžeto įšaldymas apsunkins Valstybės kontrolės atlikto audito išvadų įgyvendinimą ir pasiruošimą dienai X.
Kaip anksčiau teigė premjerė Inga Ruginienė ir vienas iš projekto iniciatorių „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, sutaupytos lėšos turėtų būti skiriamos kultūrai.
