Ministerija siūlo nuo sausio kelti mokytojų algas – įvardijo procentus

„Ministerija dabar siūlo nuo sausio skirti 5 proc. ir nuo rugsėjo 2,65 proc. Rytoj turėsime tarybos posėdį, mes tuos variantus palyginsime, pasižiūrėsime ir sutarėme, kad pirmadienį po pietų (susitiksime – ELTA), nes priešpiet ministrė susitinka su premjere ir finansų ministru aptarti derybų rezultatus. Tada spręsime toliau“, – ELTAI teigė E. Milešinas.
Tiesa, pasak jo, ketvirtadienį vykusiame ŠMSM susitikime su švietimo ir mokslo profesinių sąjungų atstovais buvo aptartos ir kitos alternatyvos. Ministerija pristatė, kaip atrodytų biudžeto projekte pateiktas 5 proc. augimas, anksčiau LŠMPS siūlytas 11,5 proc. algų didinimas nuo rugsėjo ir kolektyvinėje sutartyje numatytas 7,65 proc. kėlimas nuo sausio.
Visgi, E. Milešinas kartoja, kad dabartiniame biudžeto projekte numatyti 5 proc. jų lūkesčių netenkina.
„Tai, kas yra pateikta biudžeto projekte dabar – mums tikrai netinka“, – dėstė jis.
Popovienė: artimiausiu metu rasime bendrus sprendimus
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, jog šiuo metu Seimui pateiktas biudžeto projektas neatliepia kolektyvinės sutarties. Visgi, ji tikisi artimiausiu metu rasti visas puses tenkinančius sprendimus.
„Pagrindinis klausimas yra pedagogų darbo užmokestis, kas ir mums yra labai svarbu ir yra vienas iš prioritetų svarstant biudžetą. Kalbėjausi su premjere, akcentuojame, kad kolektyvinės šakos sutarties laikymasis yra svarbu ir turime laikytis. Šiandien dienai turime biudžetą, kuris neatliepia tos kolektyvinės sutarties. Dėl to šiandien dar kartą susitikome ieškoti variantų“, – Eltai teigė R. Popovienė.
„Vyriausybėje yra nuostata, kad mes turime surasti. Biudžetas dabar yra pateiktas, bet tai yra tas pirminis variantas, dar turime laiko. Tuos sutarimus, manau, kad rasime bendrus vardiklius, kokiais procentais ir nuo kada mes turime didinti, kad galėtume išspręsti tą klausimą ir tenkinti sutarimą. Šiandien yra jau ne pirmas mūsų susitikimas su profesinėmis sąjungomis, yra derybinė grupė. Manau, kad šiandien galutinio sprendimo dar neturėsime, bet planuojame, kad artimiausiu metu turime rasti sutarimus“, – akcentavo ministrė.
Savo ruožtu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pirmadienį tikino, kad bus stengiamasi atsižvelgti į kolektyvinėje sutartyje numatytus reikalavimus.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinimui trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
