Ministerijoms taupymas – skausminga tema

Visi neatostogaujantys laikinieji ministrai rinkosi į Vyriausybės posėdį. Nors jau netrukus čia ateiti reikės ne visiems, sako, kol gali – dirba atsakingai. Vienas iš paskutinių jų darbų – pasiruošti deryboms dėl naujo ministerijos biudžeto.
„Būsimų ministrų laukia labai sudėtingas laikas, jeigu to nepadarysime“, – teigė laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Visos ministerijos, planuodamos kitų metų biudžetus, turi sugalvoti, kur susiveržti diržus.
„Taupymas yra skausmingas procesas, bet sieksiu, kad šituo keliu eitume į priekį, nes taupyti reikia. Turime būtinų reikmių, kurias privalome finansuoti“, – pabrėžė laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius.
R. Šadžius anksčiau paliepė kiekvienai ministerijai nuo kitų metų kasmet sutaupyti po 5 proc. savo biudžeto. Taip stengiamasi surinkti pinigų gynybai.
Bet R. Šadžius nieko neprivers, o ministrai jau atsikalbinėja.
„Ne visose ministerijose į šią iniciatyvą buvo pasižiūrėta labai pozityviai“, – sakė laikinasis finansų ministras.
Kategoriškiausia – Užsienio reikalų ministerija. Ministras Kęstutis Budrys iš pradžių išvis atsisakė taupyti, o dabar komandai patikėjo pasiderėti su R. Šadžiaus ministerija.
Sako, nenori mažinti atlyginimų, o kaip kitaip sutaupyti – nežino.
„Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų atlyginimai yra patys žemiausi – apie 25 proc. mažesni nei kitų ministerijų vidurkis. Toks didelis atotrūkis nuo vidurkio lemia nuolatinę specialistų kaitą ir kelia riziką užtikrinant efektyvų Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje. Ministerijos išlaidas 2026 metais siūloma mažinti beveik 6 milijonais eurų, tačiau derybos dar nėra baigtos“, – rašė Užsienio reikalų ministerija.
Mažinti atlyginimų ar atleisti darbuotojų nenori ir kitos ministerijos, bet žada mažiau įdarbinti naujų.
„Tikrai turime tam tikrų etatų, kurie dar neužimti, todėl peržiūrime ir įsivertiname“, – teigė laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Švietimo ministrė pavasarį sulaukė kritikos už tai, kad ministerijos pasitarimą suorganizavo Druskininkuose už 13 tūkst. eurų. Dabar, sako, bandys taupyti atsakingiau planuodama renginius.
„Tiesiog peržiūrime pačias tas organizavimo sąlygas – galbūt kažkokias nuomas, galbūt kokį renginį galime patys daryti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, o ne nuomoti patalpų“, – svarstė R. Popovienė.
Ir kitoms ministerijoms taupymas – skausminga tema.
„Sudėtinga, nes jeigu kalbėsime apie statutinius pareigūnus, apie civilinę saugą, apie didesnes investicijas – yra būtent tokios veiklos. Nėra, kur mūsų ministerijai pakankamai daug nurėžti tų pinigų“, – kalbėjo laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
O nueinantis aplinkos ministras taupymo galvos skausmą paliks tam, kas ministerijai vadovaus po jo.
„Tikslių skaičių, ką kirpsime, negaliu įvardinti, juo labiau, kad faktinės biudžeto derybos vyks su nauja Vyriausybe, tad jie galės viską peržiūrėti“, – akcentavo P. Poderskis.
Ekonomikos ir inovacijų ministras sako siūlęs, kaip būtų galima sutaupyti, bet jo pasiūlymai niekam neįtiko. Dabar ieškos naujų būdų.
„Ministrui ir tuometiniam premjerui esu pasakęs, kad vienas iš tokių akivaizdžių sprendimų, nuo ko galėtume pradėti, tai stabdyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastato renovaciją, kas siektų apie 18 milijonų eurų. Tačiau buvo priimtas sprendimas, kad tai nėra tinkamas pasiūlymas“, – atviravo laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Sveikatos apsaugos ministrė dar tiksliai negali pasakyti, koks taupymo planas ruošiamas. Biudžetą planuos nulinio biudžeto principu – kritiškai vertins kiekvieną išlaidą.
„Reikėtų patikslinti. Jeigu kreiptumėtės – tada patikslintume tiksliai, kurias eilutes sumažinome“, – sakė laikinoji sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Žemės ūkio ministerija nusprendė mažinti rezervą, dotacijas savivaldybėms, pinigus melioracijos statinių rekonstravimui ir kitiems remonto darbams. Kultūros ministerija planuoja atsisakyti dalies komandiruočių, karpys įvairių konsultacijų išlaidas.
Mažinti išlaidų nereikia tik Krašto apsaugos ministerijai.
