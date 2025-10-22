Ministras sako negalintis tiksliai įvardinti kada gynybos biudžetui buvo numatyti 5,38 proc. BVP

„Kada tiksliai jis (šis skaičius – BNS) atsirado aš negaliu paaiškint“, – Žinių radijui trečiadienį teigė ministras.
„Biudžeto sudarymo procesas iš tiesų yra ganėtinai ilgas ir sudėtingas. Jis turbūt vyksta apie pusę metų ir iš tiesų ten vis bandoma visas eilutes suskaičiuot, sudėliot, tos eilutės kinta, būna įvairiausių skaičių, jie būna, kad sumažėja ir padidėja“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad Vyriausybės parengtame kitų metų biudžeto projekte Krašto apsaugos ministerijai (KAM) suplanuotas 5,38 proc. BVP finansavimas.
Iš pareigų pasitraukusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį „Facebook“ paskyroje paskelbė derybų dėl kitų metų biudžeto dokumentus, kad pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
Praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. BVP.
D. Šakalienės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas spalio 14 dieną, po ministerijoje įvykusio susitikimo.
K. Vaitiekūnas teigia, kad buvusi ministrė greičiausiai neatlaikė susidariusios įtampos ir neteisingai interpretavo tuo metu turėtą informaciją. Anot jo, minimas susitikimas „niekaip neįtakojo“ sprendimo padidinti gynybai skiriamas lėšas.
„Matyt, buvusi ministrė neatlaikė įtampos ir tuos tarpinius kažkokius skaičius pradėjo interpretuot nelabai teisingai ir paskui juos nuleakino (nutekino – BNS) kažkokiems influenceriams (nuomonės formuotojams – BNS), kurie turbūt irgi nelabai išmano visą procesą ir užvirė tokios aistros tarp tokių ganėtinai angažuotų influencerių“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Kaip skelbė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį atleido D. Šakalienę iš krašto apsaugos ministro pareigų.
Buvusi ministrė dar antradienį pranešė parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau šalies vadovas jos paprašė nepriimti tokio sprendimo, kol šis apie tai nepasikalbės su ministre pirmininke.
Premjerė Inga Ruginienė po susitikimo su G. Nausėda pranešė, kad pati teikia D. Šakalienė atleidimą iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę KAM surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, tačiau teigė, kad sprendimas atleisti D. Šakalienę brendo seniau.
Naujausi komentarai