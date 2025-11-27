 Nuo 2026-ųjų – didesni atlyginimai ir mokslo darbuotojams

Nuo 2026-ųjų – didesni atlyginimai ir mokslo darbuotojams

2025-11-27 17:35
Pranešimas spaudai

Seimas ketvirtadienį priėmė Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2026 m. sausio 1 d. didinami mokslo darbuotojų pareiginės algos koeficientai.

Nuo 2026-ųjų – didesni atlyginimai ir mokslo darbuotojams
Nuo 2026-ųjų – didesni atlyginimai ir mokslo darbuotojams / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Seimas patvirtino didesnius pareiginės algos koeficientus, nei siūlė Vyriausybė pirminiame projekte.

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė pabrėžė, kad įstatymas įsigalios ne nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., o nuo sausio 1 d.

„Buvo intensyviai ieškoma visoms šalims priimtino darbo užmokesčio didinimo varianto.

Toks variantas buvo surastas. Labai svarbu atliepti mokslo darbuotojų lūkesčius. Kviečiu pritarti“, – ragino J. Šukevičienė.

Pakeitimais įtvirtinti tokie mokslininkų pareiginės algos koeficientai: instituto direktoriaus – 2,07–3,68; instituto mokslinio sekretoriaus – 1,56–2,96; vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1,78–3,20; vyresniojo mokslo darbuotojo – 1,56–2,49; mokslo darbuotojo, mokslininko stažuotojo – 1,56–1,89; jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1,47–1,75.

Didės ir aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų, mokslo ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Kadangi aukštosios mokyklos yra autonomiškos, jos pačios nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Kitais metais iki 1 798 eurų didės ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis.

Šiame straipsnyje:
mokslo darbuotojai
pareiginė alga
didina atlyginimus
dėstytojai
aukštosios mokyklos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų