Nuo sausio – didesni prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai

Tačiau norint išvengti staigaus kainų šuolio vartotojams, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nusprendė įkainių augimą paskirstyti per trejus metus – 2026 metais bus taikoma tik 25 proc. jo dalis, pranešė VERT.
Naujieji įkainiai, kuriuos patvirtino VERT, aktualūs tiek verslui, tiek gyventojams, planuojantiems įsirengti ar padidinti galią.
1 kW leistinos galios įrengimo įkainiai gyventojams (iki 500 kW galios ir 100 metrų atstumas nuo objekto iki artimiausios transformatorinės) nuo sausio auga 3,6 proc. iki 166,14 euro, smulkaus verslo vartotojams (iki 500 kW ir 100‒400 metrų) – 28,2 proc. iki 408,07 euro, o didelės galios vartotojams (500 kW ir 400‒1000 metrų) – beveik 58,8 proc. iki 1192,06 euro.
Pasak VERT, įkainių augimą lėmė pabrangę prisijungimo darbai ir medžiagos, be to, nauji vartotojai dažniau jungiasi toliau nuo tinklų, todėl reikia tiesti ilgesnes kabelių linijas.
Pažeidžiami vartotojai už prijungimą moka tik 20 proc. sąnaudų, todėl šiai grupei įkainiai keičiasi nedaug.
Naujausi komentarai