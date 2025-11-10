Olekas dėl pareigūnų algų: svarbus kiekvienas papildomas euras

„Mes kalbėjome, kad kasmet vykdyti statutą, sumokėti mano minėtas išmokas (maždaug po 300 eurų policijos pareigūnams, ištarnavusiems daugiau kaip 25 metus – BNS) ir taip pat papildomai padidinti atlyginimus 7 proc., kitais metais būtų užtekę 60–70 mln. eurų. Jeigu pavyktų prie to (kitąmet papildomai suplanuoto – BNS) 30 mln. eurų bendro finansavimo dar gauti 40 mln., tai tas planas būtų įvykdytas“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė ministras.
Policijos generaliniam komisarui įspėjant, kad labiau nepadidinus finansavimo kitąmet tarnybą gali palikti 300–400 pareigūnų, V. Kondratovičiųs 2026 metų biudžeto projektą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku.
Ministro teigimu, jau parengtas Vidaus tarnybos statutas, kur ir bus numatyta vadinamoji lojalumo išmoka arba kompensacija už tai, kad į pensiją galintis išeiti pareigūnas liktų tarnyboje.
Anot V. Kondratovičiaus, ši išmoka siektų 300 eurų ir į ją pretenduoti galėtų maždaug 30 proc. šiuo metu tarnaujančių pareigūnų.
Taip pat jau suplanuotas finansavimo didinimas leistų mažiausiai uždirbantiesiems atlyginimus pakelti apie 10,5 proc., tačiau kitiems darbo užmokesčio augimas būtų gerokai mažesnis ir nesiektų žadėtų 7 procentų.
Pasak V. Kondratovičiaus, papildomos lėšos leistų ir jiems pakelti algas daugiau.
Seimo pirmininkas J. Olekas savo ruožtu tvirtino, kad kiekvienas papildomas euras yra svarbus.
„Manau, kad tiek Seime, tiek Vyriausybėje svarstant, galbūt dar kokių nors papildomų lėšų bus rasta“, – sakė jis.
„Kiekvienas euras yra svarbus – ar tai būtų milijonas, ar du, ar penki, kurie atsiras, jeigu bus tokia galimybė, jie bus iš tikrųjų skirti, kad pareigūnai galėtų jaustis gerokai tvirčiau ir galėtų atlikti tas pareigas, kurias turi atlikti“, – sakė parlamento vadovas.
2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
