Pareigūnai nusivylė numatomu algų didėjimu – neatmeta protesto

„Rezultatas, jeigu rimtai, tai stebina, nes iš tiesų labai keista matyt, kaip valdančiosios daugumos politikai net nereaguoja į pasiūlymus, ir jie iš viso nesiregistruoja balsavimui“, – žurnalistams parlamente kalbėjo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė I. Kursevičienė.
„Man tai yra toks, kaip aš sakau, kultūrinis šokas, nes tikrai mes iki tiek nesitikėjom, nes iš tų kalbų net ir valdančiųjų, kurie palaikė ir statutinius, ir aplinkosaugininkų reikalavimus, gaunasi, kad liko tiktai didelis (...) sprogęs burbulas, kuris, man atrodo, tikrai jų reitingams pakenks“, – pridūrė ji.
Taip NPPSS lyderė kalbėjo po to, kai parlamentas ketvirtadienį nepritarė opozicijos iniciatyvoms sparčiau didinti atlyginimus pareigūnams, o tai sukėlė itin daug ginčų.
Atmesti ir siūlymai papildomų lėšų skirti Finansinių nusikaltimų tyrimų, Valstybės sienos apsaugos tarnybų, aplinkosaugos ir kitų sričių pareigūnams.
Po šio balsavimo I. Kursevičienė teigė profsąjungą didinsiant spaudimą politikams, kad pareigūnus pasiektų jų algoms reikalingos lėšos.
„Pagrindiniai mūsų darbai bus iki ateinančių metų vidurio didinti spaudimą (...) įvairiomis priemonėmis – ir kalbėtis, ir derėtis, ir ieškoti sutarimų. Ir jeigu vėlgi mes nebūsime girdimi, žinoma, būsime gatvėje, čia vienareikšmiškai net klausimo negali kilti“, – kalbėjo NPPSS pirmininkė.
BNS rašė, kad statutinių pareigūnų atlyginimų fondas kitąmet augs 7 procentais. Didžioji dalis šių lėšų bus skiriama mažiausiai uždirbančių pareigūnų atlyginimams didinti, jie augs 24–162 eurais.
Taip pat įvedama naujovė – apie trečdalis Vidaus reikalų ministerijos (VRM) valdymo srities pareigūnų kas mėnesį gaus 300 eurų kompensaciją už ilgalaikę tarnybą.
VRM statutinių įstaigų pareigūnų vidutinis darbo užmokestis šiemet „į rankas“ sudarė 1547 eurus, bet jis reikšmingai skiriasi tarp atskirų įstaigų. Ministerija atsisakė nurodyti, kokia bus kitų metų „statutininkų“ vidutinė alga.
Anot I. Kursevičienės, numatomas algų didinimas „palies labai nedidelę dalį pareigūnų“, o apie 70 proc. jų algos kils 8 eurais.
„Tiems, kas turi didelį pensinį stažą, tai yra nuo 23 metų, mokės 300 eurų į rankas. Ir tie, kurie nesiekia minimalios mėnesinės algos, gaus papildomus pinigus, vidutiniškai apie 100 eurų. Tai palies tuos, kurie neuždirba 800, 900, 1000 eurų“, – nurodė NPPSS pirmininkė.
Jos duomenimis, tokį padidėjimą pajusiančių pareigūnų daugiausia yra tarp ugniagesių, muitininkų, mažiau – policijoje, pasienio tarnyboje, Kalėjimų departamente.
„Bet tai yra neesminiai skaičiai, nes 70 proc. pareigūnų yra didžioji dauguma, kuriems atlyginimas kils 8 eurais“, – pažymėjo I. Kursevičienė.
Kaip rašė BNS, kitų metų biudžetas ketvirtadienį priimtas opozicijai išsakius daug kritikos dėl paskutinę minutę „Nemuno aušros“ siūlymu melioracijai skirtų 15 mln. eurų.
Paklaustas, ar nekilo idėja šias lėšas skirti pareigūnams, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė „nedalyvaujantis naktiniame skaičiavime“, kurį atlieka finansų ministras.
„Pas mane būtų tokia mintis, jeigu aš būčiau radęs 15 milijonų. Bet finansų ministras mato plačiai visą paveikslą ir dėlioja pagal visą situaciją, tai greičiausiai jis ir dėlioja taip, kaip priklauso finansų ministrui“, – teigė vidaus reikalų ministras.
Jis pabrėžė, kad biudžete pareigūnų algoms didinti papildomai buvo rasta per 40 mln. eurų, nors „visada planai yra didesni“.
V. Kondratovičius taip pat teigė su profsąjungomis trečiadienį sutaręs kitąmet peržiūrėti visą vidaus reikalų sistemą, išgryninant tobulintinas sritis. Anot ministro, pareigūnų atlyginimai „nėra vienas iš pirmų punktų“.
„Orus atlyginimas yra svarbu, bet yra ir kitų dalykų, kurie labai svarbi visos pareigūnų gyvenimo dalis. Ir apie tai irgi turime galvoti – mikroklimatą kolektyvuose, aprūpinimą ir kitus dalykus, kurie, manyčiau, bendrame pakete pakels pareigūnų pasitenkinimą darbu“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras.
NPPSS netenkinantis statutinių pareigūnų algų didinimas numatomas po to, kai jų darbo užmokesčiui VRM ir Teisingumo ministerija praėjusią savaitę paskelbė papildomai skirsiančios 39,1 mln. eurų.
V. Kondratovičius lapkričio pirmoje pusėje minėjo, kad norint įvykdyti pareigūnams duotus pažadus, kitąmet papildomai reikėtų 40 mln. eurų. Profsąjungų skaičiavimu, tam papildomai reikia bent 150 mln. eurų.
BNS skelbė, kad 2026 metų valstybės biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
