Prie Seimo protestavęs pareigūnas: noriu planuoti šeimą, bet negaliu, nes gaunu 900 eurų atlyginimą

Seimui pradedant svarstyti kitų metų biudžeto projektą, prie parlamento rūmų susirinko keli šimtai policininkų, pasieniečių, ugniagesių, aplinkosaugininkų ir kitų pareigūnų. Čia jie surengė protesto akciją „Popierinis saugumas“. Susirinkusieji su savimi atsinešė plakatus, kuriose buvo skelbiama „Jei aplinkosaugininkų mažės, šiukšlynų daugės!“, „1000 ugniagesių stygius per 11 metų tapo norma“, „Valstybės sieną saugo žmonės. Kada politikai tai supras?“.
Protestavusieji kartu su savimi atsinešė ir popierinius pareigūnus – šie simbolizavo iš sistemos dėl mažų algų bei prastų darbo sąlygų pasitraukusius kolegas.
Kaip Eltai sakė protesto akciją organizavusio Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė Ineta Kursevičienė, protesto akcija siekta išreikšti pasipiktinimą nepakankamu teisėsaugos institucijų finansavimu.
Anot jos, valdžios atstovų planai didinti statutinių pareigūnų algas kitąmet yra nepakankami. I. Kursevičienė teigė, kad, profsąjungų skaičiavimais, kai kurių pareigūnų atlyginimai 2026 m. paaugtų tik 8 eurais.
„Kai pareigūno atlyginimas kitais metais žada kilti 8 eurais, tai, žinokite, juokas pro ašaras. Mes turime įsisenėjusią problemą ir jos niekaip nesugebame išgyvendinti – kad valstybės tarnautojas yra darbuotojas ir valstybė turi rūpintis savo darbuotoju. Šito mes pasigendame“, – sakė I. Kursevičienė.
Ji priminė Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvą numatyti priedus prie algų labiausiai patyrusiems pareigūnams, taip siekiant, kad jie liktų tarnyboje. Visgi, anot NPPSS vadovės, tokiu būdu yra užmirštami mažiau patirties turintys, tačiau daugiausiai darbo nudirbantys pareigūnai.
„Kalbame apie 3-4 metų stažą turinčius policijos patrulius, tyrėjus, kurie tiria bylas kabinetuose. Dabar didžiulė orientacija yra į tuos, kurie 23–25 metus pradirbę. Jiems žadama apie 300-400 eurų padidinti priedą prie atlyginimo. O visiems kitiems pareigūnams lieka tik algos padidinimas per nacionalinę kolektyvinę sutartį, tai yra apie 8 eurų padidėjimas“, – piktinosi I. Kursevičienė.
NPPSS pirmininkė apgailestavo, kad dabartinės Vyriausybės programoje nebėra siekio, jog statutiniai pareigūnai uždirbtų ne mačiau negu 1,5 tūkst. eurų per mėnesį „į rankas“.
„Dabar tas išslydo, 20-osios Vyriausybės programoje to nėra. Bet, žinoma, mes sieksime, kad tai atsirastų, nes čia eina kalba apie visus statutinius pareigūnus. Tai (1,5 tūkst. eurų atlyginimas „į rankas“ – ELTA) turėtų būti pradžia, o tada visiems kitiems pareigūnams kiltų atlyginimai“, – aiškino pareigūnų atstovė.
Anot jos, šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad dalis pareigūnų per mėnesį neuždirba nė 1 tūkst. eurų.
„Kai kurie pareigūnai ir 1000 eurų atlyginimo negauna, pavyzdžiui, kai kurie ugniagesiai tegauna apie 800-900 eurų algą“, – kalbėjo NPPSS vadovė.
Šiuos I. Kursevičienės žodžius patvirtino ant scenos, įrengtos prie Seimo rūmų, užlipęs kalbėti ugniagesys gelbėtojas Pijus Juškėnas.
„Noriu planuoti šeimą, bet negaliu, nes gaunu 900 eurų atlyginimą. Tai jau yra padidėjęs atlyginimas, anksčiau ir tiek negaudavau“, – atviravo kolegoms P. Juškėnas.
Kaip skelbta anksčiau, kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.).
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau pareigūnų profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.
