Pareigūnams – žinia iš ministerijos

Kaip antradienį pranešė VRM, tai numatyta jos parengtame ir po derinimo su suinteresuotomis institucijomis Vyriausybei pateiktame Vidaus tarnybos statuto ir jo priedo pakeitimo projekte.
Juo siūloma 2 proc. padidinti pareiginę algą visiems 10-os pareigybių grupės pareigūnams ir 1 proc. padidinti pareiginę algą visiems 9-os pareigybių grupės pareigūnams.
Pastarajai grupei priklauso skyrininkai, kovotojai, jaunesnieji specialistai, jaunesnieji tyrėjai, vyriausieji ugniagesiai gelbėtojai, vyriausieji patruliai ir vyriausieji postiniai. 10-ai grupei priskiriami vyresnieji ugniagesiai gelbėtojai, ugniagesiai gelbėtojai, vyresnieji pasieniečiai ir pasieniečiai.
Kaip pažymėjo ministerija, jei po šio padidinimo minėtų dviejų grupių pareigūnų pareiginės algos koeficientai nesieks naujų padidintų koeficientų, jų koeficientai bus „pritraukiami“ prie naujų.
Atsižvelgusi į šalyje 11 proc., iki 1153 eurų numatomą didinti minimalią algą, VRM siūlo pirmos grupės pareigūnams algų koeficientą didinti 1 proc., antros grupės – 3 proc., trečios grupės – 5 proc., 4–9 grupių – 7 proc. ir 10 grupės – 10,8 procento.
Pasak ministerijos, dėl to 1 tūkst. 342 mažiausiai uždirbantiems 6–10 pareigybių grupių vidaus reikalų statutinių tarnybų pareigūnams padidės pareiginė alga.
Kartu su siūlomu 1–2 proc. algų didinimu, anot VRM, teigiamą pokytį pajus apie 6,1 tūkst. statutinių įstaigų pareigūnų.
Ministerija taip pat siūlo įtvirtinti 300 eurų kasmėnesinę kompensaciją už ilgalaikę tarnybą. Ją gautų 25 metus ar ilgiau, taip pat reikiamą tarnybos laiką valstybinei pensijai skirti ištarnavę pareigūnai.
Ši kompensacija būtų mokama ir muitinės bei bausmių vykdymo sistemos pareigūnams. VRM teigimu, tai yra konkretus ir reikšmingas motyvacinis žingsnis, sustiprinantis ilgametę tarnybą valstybės labui.
Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pareigūnų atlyginimo augimas lieka vienu svarbiausių ministerijos prioritetų, bet lūkesčius atitinkantiems sprendimams Vyriausybėje reikia platesnio sutarimo.
Suprantame pareigūnų lūkesčius ir viešas diskusijas dėl finansinių poreikių.
„Suprantame pareigūnų lūkesčius ir viešas diskusijas dėl finansinių poreikių. Su profesinėmis sąjungomis nuosekliai tęsiame dialogą, tačiau kai kurie sprendimai reikalauja platesnio sutarimo Vyriausybėje. Tik bendromis pastangomis galime pasiekti sprendimus, kurie atitiks lūkesčius ir sustiprins mūsų valstybės saugumą“, – VRM cituoja V. Kondratovičių.
Jeigu Vyriausybė ir Seimas pritartų šioms Vidaus tarnybos statuto pataisoms, jos įsigaliotų nuo kitų metų.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra skelbęs, kad prieš kelis mėnesius diskutuota pareigūnų algų koeficientus per trejus metus kasmet didinti 7 procentais. Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
V. Kondratovičius yra sakęs, kad didinti pareigūnų algas 7 proc. buvo įsipareigojusi devynioliktoji Vyriausybė, o pasikeitus situacijai, pagal dvidešimtojo Ministrų kabineto programą, daugiau lėšų reikia gynybai, kitiems poreikiams.
BNS rašė, kad 2026 metų valstybės biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
