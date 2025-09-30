Pareigūnų profsąjunga reikalauja su BVP susieto finansavimo, beveik trečdaliu didesnio algų fondo

Kaip antradienį pranešė profsąjunga, toks reikalavimas įvardytas NPPSS suvažiavime priimtoje rezoliucijoje. Profsąjungos vertinimu, statutinių įstaigų finansavimas nuo kitų turėtų siekti bent 1,6 proc. BVP.
Pasak NPPSS pirmininkės Inetos Kursevičienės, to reikia dėl grėsmingos geopolitinės situacijos, tęsiantis plataus masto Rusijos invazijai Ukrainoje, kartojantis provokacijoms Lietuvoje, Lenkijoje, Skandinavijos šalyse.
„Turime būti pasirengę ginti savo šalį. Ir jei viena iš šios gynybos dedamųjų – krašto apsaugos sistema – yra nuolat stiprinama, tai kita – mūsų teisėtvarka – yra palikta nemylimos įdukros vietoje. Reikalaujame keisti tokį požiūrį ir nedelsiant imtis mūsų statutinių įstaigų stiprinimo. Su tokiu reikalavimu ir kreipiamės į Seimą ir Vyriausybę“, – pranešime cituojama I. Kursevičienė.
Pareigūnų finansavimo susiejimas su konkrečiu BVP nėra nauja idėja, šių metų gegužę ją buvo iškėlusi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), raginusi vidaus reikalų sistemą finansuoti kaip krašto apsaugą.
NPPSS savo rezoliucijoje taip pat reikalauja 2026-aisiais Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijoms pavaldžių įstaigų darbo užmokesčiui skirtą fondą padidinti 30 proc. palyginus su šiais metais.
Be to, prašoma didinti pareigūnų skaičių bent iki minimalaus, kuris būtinas viešoje saugumo paslaugoms teikti, aprūpinti pareigūnus tarnybai būtinomis darbo priemonėmis, skirti dėmesį jų kvalifikacijos kėlimui.
Anot I. Kursevičienės, vien policija kasmet netenka kelių šimtų pareigūnų, panaši situacija yra kitose įstaigose.
„Mūsų statutinės įstaigos kraujuoja ir nepanašu, kad politikai bandytų šį procesą stabdyti. Netrukus galime pasiekti tašką, kuomet kai kurių viešojo saugumo paslaugų mūsų įstaigos tiesiog nebegalės teikti“, – teigia NPPS pirmininkė.
Rezoliucijoje taip pat reikalaujama, kad aplinkosaugininko minimalus mėnesinis darbo užmokestis šiemet pasiektų 1,3 tūkst. eurų, o nuo 2026-ųjų būtų bent 1,5 tūkst. eurų, kartu didinant sistemos darbuotojų skaičių, kvalifikaciją ir aprūpinimą.
Be to, profsąjunga atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti statutinių įstaigų ir kariuomenės sąveiką, bendradarbiavimą hibridinio karo sąlygomis.
Kaip rašė BNS, po pirmadienio Valstybės gynimo tarybos (VTG) posėdžio krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė artimiausiomis savaitėmis žadėjo sutarimą su Vidaus reikalų ministerija dėl pasieniečių ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų integravimo į vieningą oro erdvė gynybą.
Profsąjunga taip pat prašo stiprinti socialinį dialogą, įvesti minimalią pensiją ir užtikrinti, kad ji atitiktų bent minimalių vartojimo poreikių dydį, kas šiemet siektų 450 eurų, iki 2027-ųjų grąžinti nusavintą pensijų dalį.
NPPSS skelbia vienijanti per 5 tūkst. statutinių pareigūnų, statutinių įstaigų darbuotojų ir aplinkosaugininkų.
