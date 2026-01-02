Pasitraukimas iš antrosios pakopos fondų: skelbia svarbią informaciją

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) valdybos narys Paulius Kabelis pabrėžia, kad įsigaliojusi antrosios pakopos reforma nenumatė termino, kiek pasitraukęs žmogus turi palaukti prieš sugrįžtant į kaupimą.
„Estijoje, kad žmonės labiau pagalvotų apie pasitraukimą, buvo numatyta sąlyga – 10 metų negalės grįžti į antrą pakopą po pasitraukimo. Pas mus to nėra ir žmogus teoriškai gali vos ne kitą dieną pasitraukęs jau grįžti į antrą pakopą ir kaupti toliau“, – LRT radijui penktadienį sakė P. Kabelis.
Jo teigimu, galimybė pasitraukus iškart grįžti gali būti naudinga tais atvejais, kai kaupiančiajam skubiai reikia papildomų lėšų, tačiau jis iš tikrųjų nori kaupti toliau.
„Žmogus tikriausiai turi susimąstyti, ar jam reikia kaupti pensijai, bet jeigu yra kažkokios kritinės aplinkybės, kad jis nori išsiimti bet kaupti toliau, tada taip – galės tą tęsti beveik iš karto“, – kalbėjo LIPFA atstovas.
Jis taip pat pabrėžė, kad norintieji antrosios pakopos fonduose pensijai kaupti toliau, neigiamos įtakos dėl pasitrauksiančiųjų nepajaus.
Anot P. Kabelio, didelė dalis pensijų fondų turto yra likvidus, be to, neturėtų nukentėti ir šių fondų investicijų grąža, nes jie „ir toliau turės visas galimybes laikytis dabar jau besilaikomų investavimo strategijų“.
„Likvidus reiškia lengvai parduodamas tą pačią dieną. Tai yra indeksiniai fondai, biržoje prekiaujami fondai. Tad pensijų fondai iš esmės, per dieną gali 10–30 procentų turto rinkoje parduoti. Likusiems fondų dalyviams tai iš esmės jokios įtakos neturės“, – pabrėžė P. Kabelis.
„Nei momentas išėjimo kažkokios neigiamos įtakos nepadarys, nei, kalbant apie pensijų fondų ateities perspektyvas ir tikėtinas grąžas, kažkokių pokyčių nebus“, – pridūrė jis.
Pasak P. Kabelio, ateities antrosios pakopos fondų dalyviams atiteks visa kaupimo sugeneruota investicinė grąža, kuri šiuo metu sudaro apie 4 mlrd. eurų iš visų sukauptų 10 mlrd. eurų.
Kaip rašė BNS, sausio 1-ąją įsigaliojo antros pakopos pensijų kaupimo reforma, kuri gerokai liberalizuoja sistemą – atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis.
Be to, toliau kaupiantiesiems paliekamas 1,5 proc. valstybės įnašas.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
