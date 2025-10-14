Paskaičiavo, kiek gauta milijonų iš valstybinės žemės pardavimo bei nuomos

Už žemės pardavimą arba nuomą į valstybės biudžetą pervesta 23,9 mln. eurų – 39 proc. daugiau (17,2 mln. eurų), į savivaldybių biudžetus – 15,7 mln. eurų, arba 58 proc. daugiau (9,9 mln. eurų), antradienį pranešė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).
Laikinasis NŽT direktorius Dovydas Petraška sako, jog tikslas – įveiklinti ne mažiau kaip 25 tūkst. ha valstybinės žemės – jau įgyvendintas beveik 78 proc.
„Tokių rezultatų pavyko pasiekti intensyviai dirbant su savivaldybėmis, kurios patikėjimo teise valdo valstybinę žemę miestuose ir miesteliuose. Šio darbo vaisius jaučia ir pačios savivaldybės – savivaldybių biudžetai už žemės įveiklinimą gavo net 58 proc. daugiau pajamų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu“, – pranešime sakė D. Petraška.
Žemę galima parduoti arba išnuomoti po to, kai sklypai yra suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, teigiama pranešime.
BNS anksčiau rašė, kad Seimas nuo 2024 metų pradžios dienos leido valstybinę žemę miestuose ir miesteliuose perduoti savivaldybėms.
Praėjusių metų vasarį savivaldybėms buvo perduotas maždaug 120 tūkst. hektarų valstybinės žemės valdymas, be to, jos perėmė dalį NŽT funkcijų ir gali savarankiškai spręsti žemėtvarkos klausimus.
Naujausi komentarai