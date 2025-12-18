Seimas sutiko savivaldai perduoti valstybinę žemę kaimiškose vietovėse

Parlamentas ketvirtadienį priėmė tokias Vyriausybės teiktas Žemės ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, kurių tikslas, kad valstybinė žemė būtų valdoma ir naudojama vienos institucijos bei maksimaliai įdarbinta gerinant jos naudojimo efektyvumą ir didinant pajamų surinkimą.
Aplinkos ministerijos teigimu, perdavus kaimiškų vietovių valstybinę žemę savivaldai, žemės valdymas bus efektyvesnis ir spartesnis, be to, tai didins savivaldybių savarankiškumą.
Tikimasi, kad dėl to žemės ūkio paskirties žemės nesumažės.
Be kita ko, žemės perdavimo, jos nuomos, panaudos sutartis pasirašytų merai, o ne savivaldybių tarybos, kaip yra dabar.
Siekiui leisti savivaldybėms perduoti valdyti valstybinę žemę kaimo vietovėse anksčiau yra nepritarusi Žemės ūkio ministerijai, nes tai, anot jos, atvertų kelią vietos valdžios korupcijai.
Prieš metus savivaldybėms perduotas maždaug 120 tūkst. hektarų valstybinės žemės valdymas – jos patikėjimo teise valdo 55 tūkst. hektarų suformuotos (45 tūkst. sklypų) ir 67 tūkst. ha nesuformuotos žemės, be to, jos perėmė dalį Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų ir gali savarankiškai spręsti žemėtvarkos klausimus.
