Seimas linkęs suteikti finansinio lankstumo savivaldai

Parlamentas antradienį po svarstymo 93 jo nariams balsavus už, vienam prieštaravus, o dešimčiai susilaikius pritarė Vyriausybės parengtai Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo naujai redakcijai – pagal ją vieninteliu fiskalinės drausmės kriterijumi nuo 2026-ųjų būtų laikomas išlaidų augimas.
Tai leistų kitų metų valdžios sektoriaus išlaidas didinti ne daugiau kaip 5,2 procento.
Vyriausybės teiktas projektas sulaukė kritikos, nes pagal jį savivaldybės negalėtų į kitus metus perkelti nepanaudotų lėšų investicijoms – apie 600 mln. eurų.
Todėl parlamentas linkęs savivaldai suteikti daugiau lankstumo, tačiau ne tiek daug, kiek siekė pati savivalda.
Seimas ketvirtadienį po svarstymo palaikė socialdemokrato Algirdo Syso siūlymą, jog savivaldybės biudžeto išlaidos negalėtų viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento.
Parlamentas taip pat pritarė A. Syso idėjai leisti savivaldybėms į biudžetų deficitą neįtraukti išlaidų investicijoms tik skolinantis iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
Pritardamas šiam siūlymui Seimas atmetė Prezidentūros idėją leisti savivaldai į biudžeto deficitą neįtraukti ne tik ILTE, bet ir tarptautinių bankų finansuojamų investicijų, taip pat investicijų į projektus, kuriuos savivaldybės kofinansuoja. Tam buvo pritaręs pataisas svarstęs Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Opozicinių konservatorių parlamentarė Gintarė Skaistė pabrėžė, kad ILTE skolinimą dar galėtų kontroliuoti Finansų ministerija, tuo metu pritarus Prezidentūros siūlymui savivaldybėms neliktų jokių fiskalinės drausmės reikalavimų.
„Jei savivaldai leidžiat daryti ką nori, turėsite nuo savo (valstybės – BNS) biudžeto išlaidų nusikarpyti šimtus milijonų „gabalų“, kad sutilptumėte į fiskalinę drausmę“, – į valdančiuosius Seimo posėdyje kreipėsi G. Skaistė.
Vyriausybės pateiktame naujos redakcijos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatyme numatyta, kad savivaldybės iš savo biudžetų kitąmet galės išskaičiuoti tik ES paramą.
Pagal naują įstatymo redakciją vieninteliu fiskalinės drausmės kriterijumi būtų laikomas išlaidų augimas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas lapkričio pabaigoje sakė, kad koalicija sutarė, jog finansinis lankstumas savivaldybėms turėtų būti išsaugotas, tačiau joms neturi būti suteikta pernelyg daug fiskalinės laisvės.
Naujausi komentarai