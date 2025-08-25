Po šaltos ir lietingos vasaros – verslininkų ašaros

Plačiau apie tai – LNK reportaže.
Trumpam įkaitęs oras kaipmat suvilioja laisvą laiką praleisti aktyviai. Pramogų parkuose poilsiautojų apstu, visi stengiasi išnaudoti šią galimybę ir pasimėgauti išlindusia saule.
„Liepą ir rugpjūtį temperatūra buvo šiltesnė, bet vis tiek ant rankų pirštų galima suskaičiuoti dienas, kada nelijo stipriai arba apskritai nelijo. Ir štai tokia puiki diena kaip šiandien yra retenybė šią vasarą“, – kalbėjo „Splash“ parko vadovas Algirdas Danius.
Kai kurie gyventojai lauko pramogas, tokias kaip vandenlenčių sportas, ryžosi išbandyti tik dabar. Saulėtų dienų iš tikrųjų šiemet pasitaikė mažai. Nepalankūs orai tapo rimtu išbandymu lauko pramogų verslininkams, kadangi gyventojai mieliau renkasi veiklas uždarose erdvėse.
„Statistiškai, sakyčiau, gegužę ir birželį, tai ne procentais, o kartais buvo mažiau klientų, mažesnės apyvartos ir visa kita, nes, sakau, ypatingai buvo vėsūs, šalti ir nepalankūs orai“, – teigė A. Danius.
„Belmonto nuotykių parko“ vadovas sako, kad vos prapliupus stipresniam lietui parką tenka uždaryti, kadangi laipioti tampa nesaugu. Tačiau ir apniukęs oras veikia kaip ženklas – žmonės nesiryžta išeiti iš namų.
„Mūsų verslui tai reiškia klientų trūkumą. Žinot, mes esame priklausomi, iš dalies, nuo oro, ir kaip, ir kiti verslai, priklausomi nuo oro sąlygų, pajaučiame nuostolį. Kai žmonės mato prastesnį orą, jie pramogoms renkasi uždaras patalpas, o ne pas mus“, – sakė „Belmonto nuotykių parko“ vadovas Donat Dominik Szejnicki.
Tačiau ne visiems lietingas oras sukėlė didelių problemų. Anot verslininko Evaldo Uzielos, nors klientų sumažėjimas šią vasarą tikrai jautėsi, lietus stipraus poveikio baidarių verslui neturėjo.
„Tikrai nepablogino situacijos, nes nebuvo gilaus šalčio žiemą, nebuvo upių potvynių, o kai palijo, tai atsigavo vandens kiekis. Neišsausėjo upės, todėl buvo galimybė plaukti visais maršrutais“, – pozityviai į situaciją žvelgė „Evo baidarės“ vadovas E. Uziela.
Bet neretai poilsiautojai pramogauja ir per lietų. Štai Viktorija pasakoja, jog su vyru vandenlentėmis plaukioja visą vasarą ir lietingas oras jiems tikrai netrukdo.
„Kai tuo užsiimi, kai tai yra tavo hobis, tai nesvarbu, koks oras. Ta prasme, dar geriau, kai lyja, nes tada figūrų nereikia taškyti“, – kalbėjo poilsiautoja.
„Žinokit, daug ką darėm – keliavom į gamtą, važiavom prie ežerų, prie jūros, bet pasirinkom šį kartą poilsį Lietuvoje. Nežinau, nepasakyčiau, kad labai blogi tie orai buvo. Mėgavomės vasara, kokia ji yra“, – teigė poilsiautoja Dovilė.
Anot verslininkų, vandenlenčių sporto pramogos sustabdomos tik labai ekstremaliomis situacijomis.
„Kai žaibuoja, tai mes, tarkim, turime nutraukti visas vandens pramogas ir paslaugas, nes tai pavojinga tiek žmonėms, tiek mūsų įrangai. Tačiau namelių gyventojams, jeigu jie atvyko, maitinimas ir kitos paslaugos veikia. Šią vasarą tokių labai ekstremalių situacijų nebuvo“, – aiškino A. Danius.
„Jeigu lyja ir žmonės nori plaukti, tai visada plaukia, išskyrus kai žaibuoja ar audra. Tada jau griežtai draudžiame, nes pavojinga“, – sakė E. Uziela.
Pasak meteorologų, ši vasara buvo šalčiausia per pastaruosius aštuonerius metus, drėgniausia per aštuoniolika metų ir mažiausiai saulėta per 41 metus.
