Premjerė dėl degalų akcizo: galime išlošti

„Koalicija sutarė pristabdyti (akcizo kurui kėlimą – ELTA), nes visi suprantame, kad degalų kainos tiesiogiai įtakoja kitų būtiniausių produktų ir paslaugų kainas, tai mūsų tikslas iš tiesų yra šiek tiek pristabdyti šitą procesą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjerė.
„Mes dažnai turime pakankamai didelius infliacijos šiuolius, turime galvoti apie augančias gyventojų pajamas ir kiek įmanoma galvoti, kad kainų šuolius galėsime sukontroliuoti“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Visgi Vyriausybės vadovė pažymėjo šiuo metu negalinti konkrečiai įvardinti, kokio dydžio kitąmet galėtų būti kurui taikomi akcizai, mat apie tai dar laukia diskusijos tiek ministerijose, tiek Seime.
„Dėl to šiandien (…) sąmoningai ir vengiam tikslių skaičių ir nuorodų“, – aiškino ji.
Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc.
Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios taip pat pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.
Anksčiau premjerė yra sakiusi, kad sustabdžius kuro akcizo didinimą biudžeto praradimai galėtų būti kompensuoti didesniais tarifais apmokestinant tabaką ar alkoholį.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, šių metų sausio-liepos mėnesiais Lietuvoje parduota 1,025 mlrd. litrų dyzelino (įskaitant žymėtą dyzeliną) – tai 16,2 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Liepos mėn. fiksuotas 17,3 proc. dyzelino pardavimų sumažėjimas lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai.
