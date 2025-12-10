Premjerė kartoja: nuostolius atlyginti turi ne Lietuva, o Baltarusija

„Baltarusijos pusė sulaikė vežėjų automobilius. Tikrai logiška kreiptis į Baltarusiją dėl žalos atlyginimo“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Lietuva nuo pat pirmos dienos, kai uždarė sieną, aiškiai davė signalą, kad gali grįžti vežėjai su savo automobiliais, jiems siena nebuvo uždaryta“, – pridūrė ji.
Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai paskelbė peticiją, kuria valdžios atstovų reikalauja per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami Baltarusijos sulaikyti Lietuvos vilkikai, taip pat kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius.
Premjerė savo ruožtu pabrėžė, jog nesvarstoma nei skirti kompensacijų, nei įvesti ribojimus vilkikams važiuoti į Baltarusiją.
Ji taip pat sakė pastebinti, jog nepaisant to, kad sulaikyti vilkikai vis dar neišleidžiami, vežėjai toliau „pakankamai intensyviai“ vyksta į Baltarusiją ir iš jos – atidarius sieną ją kertančių sunkvežimių skaičius „staigiai šoktelėjo“.
„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas trečiadienio rytą sakė, kad vilkikai nustos važiuoti į Baltarusiją, kai tokį nurodymą priims Vyriausybė.
Tuo metu institucijoms ir vežėjams nesutariant, kiek vilkikų vis dar įstrigę, I. Ruginienė pripažino, kad statistika galėtų būti tikslesnė. Be to, pabrėžia, kad dalis vilkikų, kurie, anot „Linavos“, dar yra Baltarusijoje, jau išleisti bei vėl kursuoja tarp šalių.
„Mūsų žiniomis, tą, ką jie suskaičiavo, kad yra konfiskuota Baltarusijoje, nemaža dalis važinėja Lietuvoje ir vėl kursuoja ten atgal į Baltarusiją“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Muitinės duomenimis Baltarusijoje yra įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija viešai tikina, kad Baltarusijoje likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
„Norėčiau tikslesnės statistikos, nes net ir mums užtruko laiko sudėlioti skaičius, (...) turime skirtingus skaičius – vežėjai sako viena, jie nesugeba suskaičiuoti, kiek tų automobilių yra Baltarusijoje“, – trečiadienį sakė premjerė.
E. Mikėnas anksčiau trečiadienį aiškino, jog muitinė neturi informacijos apie vilkikus, kurie į Baltarusiją įvažiuoja per Latviją ir Lenkiją.
Nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
