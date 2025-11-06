 Premjerė su profsąjungomis aptars jų lūkesčius

2025-11-06 06:36
BNS inf.

Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį susitinka su profesinių sąjungų atstovais aptarti jų lūkesčių. 

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip BNS sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, tai reguliarus darbinis susitikimas.

„Pasikalbėjimo tikslas – išgirsti profsąjungas, jų lūkesčius. Tai darbinis, reguliarus susitikimas, toks anksčiau buvo ir su darbdavių, Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Taip ir dabar. (...) Ko gero, bus keliami klausimai ir dėl gausesnių kolektyvinių sutarčių“, – sakė I. Dobrovolskas.

Anot jo, susitikime dalyvaus Pramonės profesinių sąjungų federacijos, Geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo, profesinės sąjungos „Solidarumas“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos atstovais.

