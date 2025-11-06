Premjerės patarėjas: bandoma kurti tokį sanitarinį koridorių

„Toks sanitarinis koridorius yra bandomas kurti, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos registracijos vilkikai galėtų grįžti į Lietuvą. Kaip žinia, Baltarusija padarė tokią tvarką, kad jie galėtų grįžti tik per tą pasienio punktą, per kurį įvažiavo. Todėl ta problematika ir yra“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Pasiektas susitarimas, kad bus stengiamasi tai padaryti kaip tik įmanoma greičiau. Tikimės, kad šią savaitę, nes norisi, kad savi vilkikai kuo greičiau grįžtų namo“, – pridūrė jis.
Premjerė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą.
I. Dobrovolskas BNS sakė, kad tai yra I. Ruginienės išreikštas lūkestis, kad Minskas galėtų per pasienį praleisti Lietuvos vilkikus. Pasak jo, Nacionalinio saugumo komisija penktadienį spręs, kaip pavyktų atidaryti Šalčininkų punktą vežėjams.
„Su Baltarusija būtų sunku kalbėti apie kažkokius jau susitarimus, nes puikiai žinom, apie kokią šalį kalbame“, – BNS sakė premjerės patarėjas.
„Negalėčiau sakyti, kad yra susitarimas su Baltarusija, tai labiau yra toks mūsų vietinis institucijų susitarimas, (...) kaip matome, tas koridorius dar nėra pradėjęs veikti, (...) nėra jo įgyvendinimo, nes ne tik nuo Lietuvos pusės viskas priklauso“, – komentavo I. Dobrovolskas.
„Lietuva iš savo pusės yra pasiruošusi bet kada priimti grįžtančius vilkikus“, – pridūrė I. Dobrovolskas.
Pasak jo, Vidaus reikalų ministerijos koordinuojamos tarnybos pasiruošusios užtikrinti šio koridoriaus veikimą, bet sprendimas priimtas tik ribotam laikui, kad Lietuvos įmonių transportas galėtų grįžti.
Anot jo, Šalčininkų punktas bus atveriamas tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams: „Tai Lietuvos vežėjams ir kitose ES valstybėse registruotam transportui skirtas sprendimas, kad (būtų sukurtas – BNS) laikinas koridorius grįžimui.“
BNS kol kas nepavyko gauti Vidaus reikalų ministerijos komentaro, kokios galimybės grąžinti Baltarusijoje įstrigusius Lietuvos vilkikus.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius Žinių radijui ketvirtadienį taip pat sakė, kad vežėjams siekiama atverti laikinai uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio, anot jo, iš Baltarusijos pusės laukia apie 500 transporto priemonių.
Dėl Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, abiejuose laikinai uždarytuose punktuose iš Baltarusijos pusės ketvirtadienį laukia apie 1,2 tūkst. vilkikų ir puspriekabių, iš jų vien Šalčininkų–Benekainių punkte – apie 400.
