Prezidento patarėjas dėl akcizų: tikrai nėra protinga

„Didžioji dalis mokestinių pakeitimų susiję su Gynybos fondu. (...) Gynybos fondo apimčių mažinimas būtų labai rizikingas sprendimas. Įvairūs dalykai gali būti diskutuojami, vieni šaltiniai keičiami kitais, bet kol nėra sutarta dėl kitų šaltinių, atšaukinėti tai, kas priimta ir kas stiprina Lietuvos saugumą, tai nebūtų teisinga“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.
„Kalbant apie akcizus degalams, svarbu diskutuoti, koks pagrindinis tikslas, jei tikslas, kad žmonėms liktų daugiau pinigų, tai kelių, kaip tai įgyvendinti, yra gerokai daugiau nei vienas šitas kelias atsukinėjant vienus ar kitus sprendimus. Jei pradėsim atšaukinėti po kiekvieną sprendimą, tai galim žengti atgal, o ne į priekį“, – pridūrė jis.
Pasak prezidento patarėjo, klausimas dėl to, kad žmonėms liktų daugiau pinigų, galės būti sprendžiamas rengiant kitų metų biudžetą ir didinant išmokas.
Be to, daliai valdančiųjų siūlant atidėti nuo kitų metų įsigaliosiantį vadinamąjį cukraus mokestį, prezidento patarėjas taip pat sako, kad tai nėra protinga.
„Tai dar vienas pavyzdys, kaip sukūrus gynybos fondą ir stiprinant Lietuvos saugumą, galima akmenėlis po akmenėlio išklibinti visus pamatus ir paaiškės, kad to gynybos fondo nebėra“, – sakė V. Augustinavičius.
„Tikrai nėra protinga atšaukinėti pavienius sprendimus, kurie buvo priimti pavasarį, galima ieškoti kitų kelių, kitų būdų, kitus sprendimus priimti“, – pridūrė jis.
Naujosios valdančiosios koalicijos sutartyje numatyta laikinai stabdyti degalų akcizų didinimą, bet didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams.
Valdančiajai koalicijai priklausančios „valstiečių“ frakcijos atstovas Rimas Jonas Jankūnas siūlo metams atidėti birželį priimto vadinamojo cukraus mokesčio įsigaliojimą.
