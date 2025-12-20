Prie perdavimo tinklo prijungtas antras komercinis elektros kaupiklių parkas

Kaip šeštadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“, bendrovė „E energija“ pradėjo bandomąją 65 megavatų (MW) įrengtosios galios kaupiklių sistemos eksploataciją, jo komercinė veikla suplanuota 2026-ųjų pradžioje.
„Litgrid“ Atsinaujinančių išteklių centro vadovas Ignas Junevičius sako, kad per metus tokių baterijų parkų bus prijungta daugiau.
„Šis baterijų parkas – kol kas didžiausia bandomąją eksploataciją pradėjusi komercinė baterijų sistema mūsų tinkle, tačiau per artimiausius metus dar maždaug 10 projektų turėtų prisijungti prie elektros perdavimo tinklo“, – pranešime sakė I. Junevičius.
„E energija“ įmonių grupės vadovas Saulius Jurgelėnas pranešime sakė, kad įmonė toliau plėtoja dar tris baterijų parkus, kurių bendra instaliuota galia sieks 122 MW.
Anot „Litgrid“, energijos kaupimo įrenginiai prisideda prie elektros sistemos stabilumo ir balanso užtikrinimo, vis daugiau elektros gaminant iš atsinaujinančių išteklių.
Gruodžio pradžioje pirmuoju komerciniu prie tinklo prijungtu parku tapo 41 MW leistinos galios bei 107,3 MWh talpos parkas Kaišiadorių rajone, kurį vysto bendrovė „Vėjo galia“.
Lietuvoje prie perdavimo tinklo taip pat prijungti keturi 200 MW galios ir 200 MWh talpos valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Epso-G“ antrinės įmonės „Energy cells“ kaupiklių parkai.
Sudėjus prie skirstomojo ir perdavimo tinklo prijungtus kaupiklius Lietuvoje iš viso instaliuota 519 MW leistinos galios bei 593 MWh talpos kaupiklių.
Naujausi komentarai