Restoranų apyvarta rugsėjį taip pat augo

Restoranų, kavinių ir kitų maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per 8 mėnesius augo 0,4 proc., per mėnesį – 0,6 proc.,, o per 12 mėnesių – 0,2 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra, remdamasi išankstiniais duomenimis.
Visų prekybos įmonių apyvarta per 8 mėnesius siekė 13,5 mlrd. eurų, o vien rugpjūtį – 1,839 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis), o vien maitinimo įmonių – atitinkamai 1,1 mlrd. eurų ir 169,8 mln.eurų (be PVM).
Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per 8 mėnesius augo 0,9 proc., per mėnesį – 0,7 proc., o per 12 mėnesių – 0,4 proc., ne maisto prekėmis – atitinkamai 12,2 proc.,1,1 proc. ir 14,8 proc,. automobilių degalų – atitinkamai smuko 8,3 proc., augo 4 proc. ir 0,1 proc.
Visi rodikliai nurodyti pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką.
