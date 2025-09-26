 Restoranų apyvarta rugsėjį taip pat augo

2025-09-26 09:33
BNS inf.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per 8 šių metų mėnesius padidėjo 3,5 proc., o vien rugpjūtį, palyginti su liepa, – 1,7 proc., o palyginti su pernai rugpjūčiu  – 6,4 proc.

Restoranų apyvarta rugsėjį taip pat augo / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Restoranų, kavinių ir kitų maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per 8 mėnesius augo 0,4 proc., per mėnesį – 0,6 proc.,, o per 12 mėnesių – 0,2 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra, remdamasi išankstiniais duomenimis.

Visų prekybos įmonių apyvarta per 8 mėnesius siekė 13,5 mlrd. eurų, o vien rugpjūtį – 1,839 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis), o vien maitinimo įmonių – atitinkamai  1,1 mlrd. eurų ir 169,8 mln.eurų (be PVM).

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per 8 mėnesius augo 0,9 proc., per mėnesį – 0,7 proc., o per 12 mėnesių – 0,4 proc., ne maisto prekėmis – atitinkamai 12,2 proc.,1,1 proc. ir 14,8 proc,. automobilių degalų – atitinkamai smuko 8,3 proc., augo 4 proc. ir 0,1 proc.

Visi rodikliai nurodyti pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką. 

Šiame straipsnyje:
restoranų apyvarta
Mažmeninė prekyba
maitinimo verslas

