Seimas įteisino tris GPM tarifus, papildomą NPD šeimoms

Už tokias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 46, niekas nesusilaikė.

Įstatymo pakeitimai priimti tik valdančiųjų balsais – prieš balsavo vienintelis „aušrietis“ Aidas Gedvilas. Visa opozicija balsavo prieš.

Socialdemokratė Birutė Vėsaitė teigė, kad pataisos „yra apie atskirties mažinimą ir socialinį teisingumą“.

„Didesnes pajamas gaunantys sumoka didesnius mokesčius ir daugiau. Ar tai neteisinga? Ar tie žmonės, kuriems labiau pavyko, ar jie atėjo į dykumą? Jie rado jau sukurtą infrastruktūrą, kelius, elektros sistemą, gavo išsilavinimą, buvo gydomi. Ar visa visuomenė nesukūrė šito gėrio jiems?“ – posėdyje kalbėjo parlamentarė.

Tuo metu konservatorius Audrius Petrošius valdančiuosius pavadino Dievo rykšte bent kiek geriau gyvenančiam žmogui.

„Nesukursite jokios apčiuopiamos naudos, tik sukursite dar didesnių mokesčių jungą ant labiausiai dirbančių ir kuriančių Lietuvos žmonių pečių“, – aiškino jis.

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai priklausantis Rimas Jonas Jankūnas mokesčių pertvarką pavadino jovalu. Pasak jo, tai mokesčių reforma, už kurią niekas nepasisako, tik visi balsuoja už.

„Visi pasisakymai prieš, o balsavimai už“, – pridūrė jis.

Nauja tvarka numato, kad bus sumuojamos visos metinės pajamos ir priklausomai nuo jų dydžio bus taikomi 20, 25 ir 32 proc. tarifai: iki 36 VDU (maždaug 84 tūkst. eurų per metus arba iki 6,9 tūkst. eurų per mėnesį) – 20 proc., nuo 36 iki 60 VDU (iki 11,5 tūkst. eurų per mėnesį) – 25 proc., o virš 60 VDU (apie 140,2 tūkst. eurų per metus arba virš 11,5 tūkst. eurų per mėnesį) – 32 proc.

Šie tarifai būtų taikomi atsižvelgiant į bendrą metinę visų rūšių pajamų (išskyrus dividendus ir parduotus opcionus) sumą, tad palies ir dirbančius individualiai.

Kitas GPM modelis bus taikomas ūkininkams: 15 proc. bus apmokestintos pajamos iki 36 VDU, o didesnės – 20 proc.

Neapmokestinamų darbdavio mokamų sveikatos draudimo įmokų „lubos“ sieks 350 eurų. Verslas siūlė jas kelti iki 600–700 eurų.

Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos bei „aušriečių“ siūlymą po šešerių metų – nuo 2027-ųjų – vėl grąžinti papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) šeimoms su vaikais. Jis sieks 1044 eurus per metus (87 eurus per mėnesį) už kiekvieną vaiką ar įvaikį.

Grąžintina GPM suma už kiekvieną vaiką negalės viršyti 208,8 euro. Šia lengvata galės naudotis ir samdomą darbą dirbantys gyventojai ir tie, kurie verčiasi individualia veikla.

„208 eurai tai yra juokas. Kur ta parama šeimai?“ – Seimo posėdyje klausė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Ignas Vėgėlė.

Konservatorė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad prieš šešerius metus papildomas NPD buvo pakeistas vaiko pinigais, kurie per tą laiką padidėjo keturis kartus – nuo 30 eurų iki 122,5 euro.

Individuali veikla

Individualiai dirbantiems bus išlaikomas mažesnių pajamų apmokestinimas, efektyvusis mokesčio tarifas aukštesnėms pajamoms bus didinamas pamažu: pajamoms iki 42,5 tūkst. eurų bus taikomas 20 proc. tarifas, virš 42,5 tūkst. eurų – pagrindiniai GPM tarifai, o iki 20 tūkst. eurų – 15 proc. mokesčio kreditas (taip išlaikant 5 proc. apatinę efektyviojo GPM tarifo ribą).

Seimas, be to, pritarė dirbančiųjų su verslo liudijimais mokesčio kartelės pakėlimui iki 50 tūkst. eurų – jų pajamos bus apmokestinamos 15 proc. tarifu. Tokia pat kartelė bus taikoma nekilnojamojo turto nuomos pajamoms mokant fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimą (dabar – 45 tūkst. eurų).

Kas neapmokestinama

Toliau bus neapmokestinamos pajamos iš nekilnojamojo turto, išlaikyto 10 metų, pardavimo, ilgiau kaip 3 metus išlaikyto automobilio pardavimo, taip pat pensijos ir rentos, artimų šeimos narių paveldimas turtas, nepriklausomai nuo jo vertės, tačiau jį pardavus neišlaikius nustatyto laiko pajamos apmokestinamos GPM

Dovanos, gautos iš artimų šeimos narių, ir toliau bus neapmokestinamos, nepriklausomai nuo jų vertės.