Seimas leido lanksčiau naudoti Kelių fondą: kam bus galima naudoti lėšas

Seimas ketvirtadienį priėmė tokias buvusio susisiekimo ministro socialdemokrato Eugenijaus Sabučio parengtas Valstybinio kelių fondo pataisas.
Jas per galutinį balsavimą nedalyvaujant posėdžių salę palikusiai opozicijai palaikė visi balsavę parlamentarai – 71.
„Projektas yra labai svarbus, gaila, kad opozicija paliko salę“, – Seimo posėdyje sakė E. Sabutis.
Pakeitimais norima išspręsti problemą, kai kitąmet dalis Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų bus perskirstyta į Kelių fondą, todėl pritrūktų pinigų paprastam kelių remontui.
E. Sabutis yra sakęs, kad tai leis Kelių fondo lėšas panaudoti efektyviau ir racionaliau, neapleidžiant kelių kokybės.
Siūloma, kad laikinai, tik kitais metais, paprastam remontui būtų skiriama iki pusės viso Kelių fondo lėšų. Į jį pirmaisiais veiklos metais planuojama surinkti 178,8 mln. eurų.
Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujotaitė svarstant pataisas Biudžeto ir finansų komitete praėjusią savaitę sakė, jog iniciatyva reikalinga, nes padės greitai ir laiku įgyvendinti būtinuosius valstybinės reikšmės kelių tvarkymo darbus.
Anot jos, dabar valstybinės reikšmės kelių būklė yra prastos būklės, degraduoja.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad 2026-aisiais ketinant beveik 127 mln. eurų mažinti KPPP finansavimą, sumažės lėšų valstybinės reikšmės keliams, nes pagal priimtą Kelių fondo įstatymą fondas gali finansuoti tik kapitalinį remontą.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 815,5 mln. eurų. KPPP biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
