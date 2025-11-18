Seimas linkęs atidėti e. tollingo veiklos pradžią

Parlamentas taip pat linkęs pritarti Vyriausybės idėjai kitąmet perskirstyti Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) lėšų dalį valstybiniams ir vietinės reikšmėms keliams – taip siekiama, kad dėl Kelių fondo mažėjant KPPP biudžetui nesmuktų finansavimas savivaldybių keliams.
Kelių priežiūros įstatymo pataisoms dėl e. tollingo atidėjimo po svarstymo pritarė 75 Seimo nariai, du balsavo prieš ir 18 – susilaikė. Pataisoms dėl KPPP lėšų perskirstymo pritarė 89 Seimo nariai, dar septyni susilaikė.
Susisiekimo ministerijos teigimu, atidėti e. tollingo įsigaliojimą siūloma atsižvelgiant į tai, kad iki šiol „Via Lietuva“ nėra baigusi sistemos nuomos konkurso, o ir jį baigus prireiks laiko sistemai įdiegti ir testuoti.
Šiuo metu numatyta, kad sistema turėtų pradėti veikti 2026 metų sausio 1 dieną, tačiau susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad būtina numatyti realų terminą, kad sistema nuo pat veikimo pradžios veiktų kokybiškai.
Konservatorius Jurgis Razma teigė nepritariantis eiliniam e. tollingo sistemos nukėlimui.
„Juk kitų metų sausio pirmosios data, be abejo, buvo derinta su Susisiekimo ministerija, kelių priežiūros įmone („Via Lietuva“ – BNS), bet eilinį kartą kažkodėl darbai nepadaromi nustatytu laiku“, – Seimo posėdyje prieš balsavimą teigė J. Razma.
BNS praėjusią savaitę rašė, kad pasibaigus beveik ketverius metus trukusiems teisminiams ginčams Vyriausybė pritarė, kad e. tollingas Lietuvoje pradėtų veikti nuo 2027 metų.
Iš e. tollingo į Kelių fondą tikimasi surinkti po 200 mln. eurų kasmet.
Tuo metu KPPP finansavimo pakeitimais siūloma numatyti, jog nuo 2026 metų valstybiniams keliams būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės – 47,3 proc. KPPP lėšų. Dabar finansavimas atitinkamai siekia 62 proc. ir 38 procentus.
Opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad toks KPPP perskirstymas būtinas, kad kitąmet savivaldybių keliams būtų skirta panaši suma kiek šiemet, nes į Kelių fondą bus nukreipta dalis KPPP lėšų.
Jis pabrėžė, kad dėl to nuo 2026 metų trūks lėšų paprastajam valstybinių kelių remontui. Tai yra sakęs ir J. Taminskas.
„Autostrados liūdnai atrodo. Nuo ateinančių metų jos dar liūdniau atrodys ir važinėsime tikriausiai ne dešine juosta, o visąlaik antra juosta“, – Seimo posėdyje teigė A. Butkevičius.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 815,5 mln. eurų. KPPP 2026-ųjų biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
Tuo metu Valstybiniame kelių fonde pirmaisiais jo veiklos metais būtų 178,8 mln. eurų.
